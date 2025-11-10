Opinión | A FONDO
Ja n’hi ha prou: volem votar!
La dimissió de Carlos Mazón no és cap premi ni cap fita política. És simplement el final anunciat d’un govern esgotat, atrapat en les seues pròpies contradiccions i mentides, i incapaç de donar resposta als problemes reals de la ciutadania. La Comunitat Valenciana viu instal·lada en la paràlisi i la inestabilitat per culpa d’un Partit Popular més preocupat per les seues guerres internes que per millorar la vida de la gent i per la reconstrucció dels pobles afectats per la dana.
Mentre el PP es baralla per les cadires, la realitat continua als carrers. Ja n’hi ha prou! No és admissible que la Generalitat haja deixat de mirar als ulls de la gent per mirar només cap a dins, pendent de qui controla què dins del PP. Per això, des del PSPV-PSOE tenim clar que no ens val només amb la dimissió de Mazón. Des del primer dia hem defensat que la solució passa per tornar la veu al poble valencià. Perquè la democràcia és el dret col·lectiu a decidir. Què més ha de passar perquè els valencians i valencianes puguen expressar-se en les urnes i triar quin futur volen per a la nostra terra?
És evident que la legislatura està acabada. El que queda ara és resistència partidista i maniobres per a guanyar temps, mentre l’únic que veiem és la confrontació constant entre la direcció valenciana del Partit Popular i la de Gènova. Una lluita pel poder que ha deixat la Generalitat valenciana en una situació d’autèntica paràlisi institucional. La realitat és tossuda: des de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va costar la vida a 229 persones, s’ha fet evident la incapacitat d’un govern que menysprea la ciència, ignora els avisos i no fa cas a les emergències.
Un govern que, mentre moria gent gran ofegada a les residències o es col·lapsaven carreteres i les infraestructures del transport públic, continuava fent-se fotos i lliurant premis. Perquè no només Mazón va mantindre la seua agenda i es va passar quasi quatre hores en un restaurant. Aquell dia es va vore fins on pot arribar la negligència d’un Consell que creia que governar era fer quatre TikToks graciosos. I fins a l’últim dia, els companys i companyes de viatge de Mazón l’han aplaudit, convertint-se en còmplices de les seues mentides i del menyspreu a les víctimes i familiars.
La recuperació posdana tampoc ha sigut la seua prioritat. Ni tampoc les residències, ni l’educació i la sanitat pública, ni l’habitatge, ni la xarxa de transport públic. El PP ha demostrat que és el mateix vell model negacionista de la dreta, però més dependent que mai de la ultradreta. Un govern que va nàixer desmantellant la Unitat Valenciana d’Emergències i ha acabat deixant un rastre de destrucció, retallades i incompetència.
Per això diem amb claredat que el poble valencià mereix votar. No per conveniència política, sinó per consciència democràtica. És el poble qui ha de recuperar la veu. I eixa veu no és només de denúncia, sinó també d’esperança. El PSPV-PSOE representa l’alternativa sòlida, seriosa i capaç de recuperar la confiança perduda. Amb Diana Morant al capdavant, el socialisme valencià està preparat per a obrir una nova etapa de trellat, de gestió responsable i de respecte institucional. Una etapa on el diàleg, la ciència i la responsabilitat tornen a ser la norma i no l’excepció.
Els valencians i valencianes mereixem un govern que mire de cara a la gent, que atenga les emergències i planifique el futur amb valentia. No podem continuar amb un Consell dividit, que ha convertit la Generalitat en un aparador buit mentre la ciutadania espera respostes. La dimissió de Mazón arriba tard, mal i mentint i sense assumir cap culpa. Però encara estem a temps de posar fi a esta etapa negra de l’autogovern. Ara toca passar pàgina, recuperar la dignitat institucional i obrir les urnes. Perquè la millor vacuna contra la crispació, la mentida i la manipulació és la democràcia.
I a qui vulga comparar esta crisi política amb el que passa a Espanya, li hem de dir clar: no és el mateix governar amb diàleg, amb transparència i amb respecte a les institucions que fer-ho amb bulos, fake news i pactes amb l’extrema dreta. El que està passant a la Comunitat Valenciana no és conseqüència de la pluralitat ni del debat democràtic, sinó del caos intern i de la irresponsabilitat d’un govern que ha posat els seus interessos per damunt del poble valencià.
El moment és ara. El poble valencià vol votar. Vol decidir. No podem permetre que el futur de les valencianes i els valencians es decidisca en uns despatxos a 300 quilòmetres d’ací, acceptant tot allò que diga Santiago Abascal. Des del PSPV-PSOE estem preparats per a tornar la veu a la gent i per a recuperar la confiança en un autogovern fort, seriós i digne del que som com a poble. Després de Mazón només hi ha una eixida: les urnes. En cas contrari, Mazón estarà fora, però no la seua manera de fer política.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
