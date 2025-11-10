El 29 de octubre se cumplió el primer aniversario de la dana. Vi el documental Riadas en Prime, obra de José Luis Rancaño y Raúl Cerezo. Muy recomendable, realista, objetivo y sin el relato partidista que nos quieren vender. Consiguió que me saltaran las lágrimas, al igual que pasó en esos días amargos. Hay causas anteriores. Como la no realización de las obras hidráulicas previstas que hubieran evitado muchas muertes. La orden fue de Zapatero y se escudó en la ley de la huerta de Ximo Puig.

Durante las lluvias, es evidente la mala gestión del aviso y del dimitido Mazón usado como escudo por los demás culpables como la Aemet y la CHJ. Los peores son los gobernantes nacionales que tardaron cuatro días en mandar ayuda. Allí no había nadie de uniforme y los militares o policías que había lo hacían a título particular y parece que fueron reprendidos.

En las inundaciones de Bilbao de hace unos años fueron 10.000 militares al día siguiente, aquí nadie hasta unos días después, con la gente abandonada a su suerte, sin ayuda. Si se hubiera reaccionado rápido se habrían salvado vidas. Culpo a Pedro Sánchez, el galgo de Paiporta, que ni paga las ayudas ni viene a apoyar, que debería dimitir y ser juzgado. A Teresa Ribera, que pasó de todo para irse a cobrar en Europa. Al ministro de Interior, Grande Marlaska, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. A la delegada del gobierno Pilar Bernabé, que intenta colocarse, pero de la que dependían las fuerzas de seguridad de la Comunidad y lo peor fueron los saqueos. Los mejores los voluntarios que si ayudaron.

Notario y doctor en Derecho