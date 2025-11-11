50 años de amor y compromiso

Vivimos un tiempo marcado por la inmediatez, en el que todo parece ser efímero y donde mantener los compromisos nos exige más que nunca. Se nota en la dificultad que cada vez más tenemos para mantener la atención en una tarea; la impaciencia con la que vivimos, o lo rápido que desistimos cuando algo se complica, poniendo a prueba todo aquello que necesita tiempo, paciencia y constancia.

Y ello conlleva a que, no en pocas ocasiones, nuestras relaciones personales se resientan y que, en otras, las relaciones de pareja acaben en compromisos frágiles. Conscientes de ello, en Benicàssim cuidamos de una tradición muy querida que pone en valor los vínculos que requieren tiempo y cuidado, homenajeando a los matrimonios quienes celebran cada año sus bodas de oro, pudiendo compartir con los vecinos y vecinas de Benicàssim sus cincuenta años de vida en común, un momento que se convierte en primer lugar en un honor, y si me lo permiten, también es un verdadero milagro en los tiempos que corren.

Y es que cumplir cincuenta años de vida compartida, es mucho más que festejar un número. Es celebrar la convivencia de medio siglo de sus vidas, trabajadas desde el respeto, la confianza y la complicidad que solo se puede lograr con cariño, respeto y amor. Por ello cada uno de los matrimonios que participan en esta celebración, simbolizan para el resto la fuerza de los vínculos humanos, la paciencia y la ternura que hacen posible convivir medio siglo junto a otra persona.

Admiración

Llegar hasta aquí, supone haber sabido recorrer un camino juntos de objetivos compartidos, aprendizajes mutuos y, con toda seguridad, no pocas adversidades superadas. Por ello, ver a tantas parejas renovar su compromiso para seguir avanzando unidos y mantener la ilusión por seguir creciendo unidos, les aseguro que es digno de admiración.

Desde la concejalía de las personas mayores del Ayuntamiento de Benicàssim, llevamos ya casi dos décadas rindiendo homenaje a esos matrimonios que alcanzan este importante hito y, para ellos, organizamos anualmente una entrañable celebración eucarística, seguida de un fin de semana de convivencia y hermandad, donde no solo se festeja el amor duradero de tantos años de vida en común, sino también, los valores que acompañan la formación de una familia.

Porque es fundamental el papel que desempeña la familia en nuestra sociedad y los valores que aporta y que nos sostienen, como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la empatía. Valores transmitidos de generación en generación, que constituyen la base de la convivencia y de la cohesión social.

Este año han sido trece los matrimonios con los que hemos podido compartir este privilegio de celebración, desde la admiración, el respeto y gratitud a todo lo que representan, así como por haber construido, día a día, con esfuerzo, con amor, paciencia y dedicación a los suyos, la base del Benicàssim que hoy somos. Un momento lleno de emoción y muchos recuerdos, una jornada para celebrar toda una vida compartida. También para renovar ese compromiso, ese «sí, quiero» que solo se pronuncia desde el corazón y refuerza el afecto sincero. Así que ya ven, en un mundo que a menudo celebra lo nuevo, Benicàssim también elige honrar lo que permanece, lo que resiste, lo que sigue teniendo sentido después de cincuenta años. Porque, en definitiva, el valor de lo duradero no solo está en el tiempo que pasa, sino en la historia que se construye juntos.

Y desde el Ayuntamiento de Benicàssim queremos seguir construyendo sueños e ilusiones, por ello el CEAM camina ya para convertirse en ese lugar de referencia convirtiéndose en punto de encuentro, para satisfacer todas aquellas inquietudes de quienes quieren seguir aprendiendo nuevas habilidades y fomentar un envejecimiento activo y saludable.

Centro de día

Pese a quien le pese, avanzamos con paso firme también hacia la apertura del Centro de Día, un espacio de atención personalizada y profesional, que ya cuenta con un reglamento de funcionamiento para su pronta puesta en marcha, lo que nos permitirá volver a cumplir con la palabra dada a nuestros ciudadanos.

Quizás por eso las reticencias y nerviosismo de los grupos de la oposición se hace cada día más evidente, con críticas que nadie entiende, porque este es un servicio muy esperado por nuestros mayores. Y es que nos movemos en un escenario político donde la oposición, carentes de un proyecto para Benicàssim, recurren a la estrategia del caos y del ruido, de la confrontación continua y el rechazo sistemático, en vez de aportar y sumarse a la solución del avance y progreso de Benicàssim.

Por nuestra parte seguiremos trabajando por el Benicàssim donde queremos vivir; una ciudad unida, solidaria y comprometida con sus mayores, porque las personas, sus valores e historias, también dan sentido a nuestra vida.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora