Opinión | EL TURNO
La memòria com a antídot
Hi ha pel·lícules que transcendeixen la pantalla i esdevenen un mirall del nostre temps, encara que parlen de temps pretèrits. La Invasió dels Bàrbars n’és una. Rodada íntegrament en valencià i ambientada al 1939, ens mostra una Espanya ferida on una jove conservadora del Museu del Prado intenta protegir un quadre del desig possessiu d’un coronel. Però el quadre és, sobretot, un símbol: la cultura com a patrimoni col·lectiu que alguns voldrien reservar només per a uns pocs.
Quasi un segle després, el món torna a viure temps convulsos. Els discursos d’odi i la banalització del passat ens recorden que la democràcia és fràgil, i que la memòria continua sent necessària per a defensar els valors que ens uneixen.
Trinxera
La Invasió dels Bàrbars ens interpel·la com a poble: ens convida a mirar les ferides del nostre passat i a entendre que la cultura no és un luxe, sinó una eina de resistència democràtica. Cada llibre, cada pel·lícula, cada museu que dona veu als silenciats és una trinxera contra l’oblit.
A Vila-real apostem per la cultura com a espai de trobada i de memòria. Només des del coneixement i la sensibilitat podrem evitar que tornen els bàrbars, aquells que confonen la força amb la raó i l’obediència amb la convivència.
Que mai més la història es repetisca. Que mai més el silenci s’impose a la veritat. No deixeu escapar l’oportunitat de veure aquesta obra mestra, en cartellera aquesta setmana al Cine Sucre.
Vicealcaldessa de Vila-real per Compromís per Vila-real
