Opinión | LA RÚBRICA
Quan el malson es queda
El PP vol que cregues que amb la dimissió de Mazón s’obri una nova etapa. Però no, Mazón se’n va, i el malson es queda.
Fa més d’un any que el PP té sotmesa la societat valenciana a una desvergonya que no ens mereixem. A una tragèdia que va costar 229 vides, li han sumat un any de menyspreu, de mentides i de silencis. No hi ha hagut veritat ni justícia, ni tampoc empatia. El mateix PP que ho ha consentit tot no té ni credibilitat ni legitimitat social de tancar res.
Els qui l’han sostingut tot un any continuen ací, començant per Feijóo, el seu protector i còmplice. Qui aplaudia Mazón mentre la justícia desmuntava una a una les excuses del Consell, qui mentia a les víctimes assegurant que estava plenament informat de veu de Mazón del que ocorria a casa nostra el 29 d’octubre. Hui encara no ha explicat res del que amaga i això té un nom: complicitat.
A 300 quilòmetres
I per si no n’hi haguera prou, ara volen rematar-ho amb una nova investidura de la mà de Vox. El govern de la Generalitat està en venda, de nou. El nostre futur més immediat ara es cou a 300 quilòmetres de distància, en un despatx de Madrid entre Feijóo i Abascal. Que canvie tot, perquè res canvie. Continuaran les mentides, el negacionisme i el revisionisme.
L’única eixida per a aquesta crisi institucional històrica és que els valencianes i valencianes triem el nostre futur a les urnes. Per això ho dic clar: volem votar i vull a Diana Morant com a presidenta. Una presidenta que creu en la ciència, en la gent i en la dignitat d’un poble que ja ha patit prou i que tanque aquesta etapa d’obscuritat a la nostra comunitat. El futur de la Comunitat Valenciana començarà quan recuperem la veu. Reivindica-ho.
Vicesecretària del PSPV-PSOE de Castelló
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España
- La música conquista la plaza Mayor de Castelló con una nueva edición del Vermut Solidario