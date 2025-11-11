Último regalo de Feijóo a Mazón

Nadie puede decir que, a pesar de enfados y desavenencias, el PP es un partido que no protege y cuida a los suyos.

Hoy el president en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene un día complicado, con la comparecencia en Corts en la comisión de investigación por la riada. No es la mejor digestión para la sobremesa, pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preferido que el dimitido barón tenga una tarde algo más ligera. Ya no será la primera noticia. Puede que sea la segunda. El protagonista del día ya no es él, sino su hasta hace una semana número dos en el partido, su amigo Juanfran Pérez Llorca. Es a él el que buscarán más las cámaras esta tarde, cuando la maquinaria de la comisión de investigación se ponga a rodar, aunque él no anda por València a estas horas.

Lo llamativo del caso es que el gesto se produce tras el enfado que la dirección nacional del PP ha dejado traslucir por los movimientos subterráneos de los dirigentes valencianos, incluido el propio Mazón, una vez que había decidido renunciar tras el funeral de Estado del 29 de octubre. Entonces se produjo el famoso encuentro de Pérez Llorca, secretario general del PPCV, con los líderes provinciales para consensuar una hoja de ruta para el día después en el que la dirección valenciana tuviera algo que decir: pasaba por señalar a Pérez Llorca como el candidato a la sucesión y a Vicent Mompó como posible presidenciable en las futuras elecciones de 2027. Era una manera también de obstaculizar una operación de Génova en favor de la diputada y alcaldesa de València, María José Catalá, a la que prefería aunque ella repetía que su lugar está en el ayuntamiento.

Las llamadas del jefe de la fontanería del PP, Miguel Tellado, al propio Pérez Llorca y a algunos de los participantes en el encuentro fueron subidas de tono en las horas posteriores. Los días han apaciguado los ánimos y una de las claves para entender la decisión de hoy fueron las palabras ayer lunes del ya candidato, cuando salió a la palestra de las Corts para admitir que el mando de las operaciones estaba en la calle Génova de Madrid. Era el gesto final para ganarse la alfombra roja.

Así que al final, la solución final es la que los capos valencianos pusieron sobre la mesa en el plan diseñado al lado del propio Mazón, con la diferencia de que la batuta se la han entregado totalmente a Feijóo. Al final y al cabo, es lo que dictan los estatutos.

Y el premio final del líder nacional del partido ha sido comunicar su decisión solo tres horas antes de la reaparición ante las cámaras de Mazón. Un último regalo quizá con el mensaje de que es eso, el último y ya será etapa cerrada.