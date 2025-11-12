La falta de compromiso del gobierno nacional y de los autonómicos donde no está Vox, en inmigración, es un auténtico desastre. En los últimos 5 años han llegado a España 3 millones de inmigrantes (legales e ilegales), pero Sánchez y toda la recua de traidores que le sustentan en el poder no han construido vivienda social, ni hospitales, ni han incrementado los medios técnicos y humanos en seguridad. Pero es que aunque lo hicieran, la política de fronteras abiertas y de reparto de subsidios hace inviables los servicios sanitarios y los recursos asistenciales que están sobresaturados.

Lo sufrimos todos: los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos; los ricos y los pobres; las generaciones que ya están en la edad de la jubilación; y lo que quizás es peor, los jóvenes que, después de haberse formado aquí, buscan un futuro más próspero en el extranjero. Resulta especialmente alarmante el acceso a la vivienda. Si a la inmigración masiva descontrolada, sumamos que el 30% del coste de una vivienda son impuestos, la renta per cápita más baja, el desarrollo de suelo urbanizable inexistente, los okupas protegidos por la ley, y los costes energéticos desorbitados, tenemos el mix perfecto.

Sin medias tintas

Frente a esto, Vox propone sin medias tintas: liberalizar suelo, reducción drástica de impuestos, apoyo a la familia, defensa de la propiedad privada, y explotación de nuestros recursos naturales que permitan abaratar energía. Alguno dirá, eso ya es imposible. Sin embargo, en Vox hemos demostrado que donde podemos no nos tiembla el pulso para actuar con decisión, operativamente. El símil de la motosierra puede resultar descarnado, pero funciona para levantar todo un país. Ya lo creo que funciona. Y Castellón no debe ser menos.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón