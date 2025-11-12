Garantía de futuro

Cuando un proyecto nace desde la pasión, no hay barrera capaz de frenar el objetivo. Y con ese espíritu decidido, esta institución que preside Marta Barrachina, situó al mundo rural en un reto prioritario. Tocaba recuperar el liderazgo de nuestra tierra para trabajar por y para todos los castellonenses.

En poco más de dos años, el interior ha recuperado su voz y ha enarbolado su bandera. Y hoy estos pequeños pueblos que son la inmensa mayoría de nuestra provincia saben que esta institución les escucha.

Lo hacemos atendiendo sus urgencias porque son prioritarias. Lo hacemos garantizando sus recursos básicos porque son garantía de vida. Lo hacemos resolviendo sus problemas con inversiones que fijan población. Porque ahora son protagonistas cuando antes solo eran escenario. El agua es, sin lugar a dudas, el principal de los desafíos. Y garantizar su suministro ha sido, es y será un trabajo constante que en poco más de dos años nos permite compartir el éxito de los resultados.

La decisión se ha traducido en soluciones a través del programa de Abastecimiento de Agua Potable (AGA). Un plan clave que este año se ha incrementado hasta los 1,5 millones de euros, 500.000 euros más que en 2024, para seguir avanzando. El que este mismo mes de noviembre ha resuelto su segunda convocatoria, con 434.000 euros, con el objetivo de dar soluciones a los problemas para erigir este mandato como la legislatura del agua. Porque la provincia, ahora sí, sabe que este bien tan preciado está garantizado por la Diputación de Castellón frente a las competencias, nuevamente abandonadas, por el Gobierno de España.

Soluciones

Hoy no exhibimos fotos ni utilizamos a nuestros pueblos como escenario en el que retratarnos. Hoy acudimos a los municipios para conocer sus problemas y aportar soluciones. Con el trabajo discreto y continuo que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas. Esas que en otro tiempo sufrían porque las restricciones cada vez eran mayores.

El éxito es compartido. Porque una provincia que garantiza el agua a sus ciudadanos, vivan donde vivan, es una tierra que asegura el futuro. Un servicio básico que protege el bienestar ciudadano y refuerza la calidad de vida.

Y las ayudas directas que el AGA ha elevado a 1,5 millones de euros se suman al hito logrado por este Gobierno provincial con la constitución del Consorcio Provincial de Aguas. En tiempo récord, este organismo ha impulsado obras por valor de 3 millones de euros dirigidos a la construcción de una planta de tratamiento del agua de los pozos de Pedrizas y para garantizar la renovación de la red de suministro de agua potable en el término municipal de Vall d’Alba.

Lo hacemos corrigiendo los problemas que los pueblos nos transmiten. Como hemos hecho en múltiples municipios desde que llegamos a la Diputación Provincial como Canet lo Roig, Xodos, Vistabella y Soneja, por citar solo algunos ejemplos.

Hoy esa ayuda eficaz permite que nuestra provincia pueda celebrar la eficacia. Sin tanta exhibición pública, con el trabajo callado que se traduce en el éxito de un proyecto político que encabeza y preside Marta Barrachina.

El modelo en el que otros se fijan para aprender las buenas ideas que permiten que nuestro mundo rural avance y nuestra provincia prospere. Con humildad y tesón. Con perseverancia para que nadie se quede atrás.

Y como compartir lo bueno forma parte de nuestra identidad, esta semana estamos presentes en la ferias Ecofira y Efiaqua. Dos certámenes en los que la Diputación de Castellón vuelve a ser ejemplo exportando modelos que resuelven los problemas heredados.

Ecofira

En Ecofira presentamos ideas innovadoras en materia medioambiental, con la gestión de la recogida de residuos que se adapta a la ley 7/2022 que el Gobierno de España nos impuso. Y no solo actuamos en el plano técnico, también en el económico. El caos provocado por esta nueva legislación ha generado que decenas de municipios llamaran a la puerta de la Diputación para pedir auxilio. Y se lo hemos dado.

Efiaqua

En Efiaqua también estamos presentes para poner en valor la gestión inteligente de los recursos hídricos. Exponiendo, entre otros logros, el proyecto de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua en Municipios menores de 20.000 habitantes. Un plan bendecido por Europa con 5.553.590,55 euros.

Y seguimos. A esta provincia no la para nadie. Y la pasión de trabajar por nuestra tierra merece luchar para que todo se gane. Y nada se pierda. Trabajamos para garantizar el futuro.

Vicepresidenta primera de la Diputación de Castellón