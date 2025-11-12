Justicia al PGOU

Castelló alcanza un punto de inflexión histórico en su desarrollo urbano con la consolidación definitiva del Plan General (PGE+POP). Tras años de incertidumbres administrativas y litigios judiciales, la ciudad puede mirar al futuro con seguridad jurídica, sabiendo que su modelo de crecimiento está avalado y en vigor. Esta estabilidad es mucho más que un trámite técnico o legal: es la base sobre la que se construye el futuro de Castelló. La consolidación judicial de la aprobación definitiva del PGOU ofrece un marco de planificación coherente, adaptado a las nuevas necesidades sociales, económicas y medioambientales. Da claridad a los inversores, certidumbre a los ciudadanos y garantías a la administración, permitiendo que se avance sin inseguridad jurídica. La ciudad se beneficia de un instrumento actualizado que promueve un desarrollo equilibrado, sostenible y ordenado. Puede potenciar sus áreas de expansión con planificación, proteger su entorno natural con criterio y atraer inversión con confianza.

Reconocimiento público

En este logro colectivo, resulta justo reconocer el gran trabajo realizado desde la Generalitat por Fernando Renau, cuya profesionalidad y rigor jurídico han sido claves para resolver con solidez un proceso complejo. De igual modo, el compromiso y la labor técnica de Fernando Calduch y su equipo en el Ayuntamiento fueron determinantes para culminar con éxito esta etapa. Su coordinación, su defensa del interés general y su capacidad para garantizar que cada paso se diera con plena legalidad son dignos de reconocimiento público.

Urbanista