Oficios perdidos: el tramusser

Hay productos tan cotidianos en otras épocas no muy alejadas de la nuestra que han dejado prácticamente de existir o, al menos, disminuidos en su uso. Este es el caso tan típicamente valenciano del consumo de los altramuces como aperitivo en la calle, para niños y mayores, al que se dedicaban con afán los que aquí llamamos tramussers, vendedores ambulantes, hace algunos años, no demasiados.

El altramuz es una legumbre con propiedades antioxidantes, fibras vegetales y otras cualidades que lo han convertido en un rico y popular aperitivo, no obstante ser duro y amargo, por lo que se le ponía en remojo con agua salada, se hinchaba y adquiría color amarillo y un sabor agradable.

En las capitales valencianas (Castelló, València y Alacant) la venta del producto solía ser ambulante y se anunciaba por el grito del tramusser. –El tramusser!, ara sí que van a quatre els tramussets, deien.

La tía Adela

En los pueblos solían venderse en casas determinadas, en donde se metían dentro de un saco húmedo para secarlos luego y ofrecerlos en condiciones óptimas para su degustación. En poblaciones como Borriol, uno no deja de recordar a la tía Adela cuando ponía la mercancía (el tramús) en sacos dentro de la acequia del abrevadero para conservarlos húmedos y luego los ofrecía en su paradeta.

Allí acudien xiquets per mastegar els tramussets mentre jugaven, i els més majors regalaven un grapadet barrejat amb cacaus i xufes a les núvies i amigues. Quins temps aquells…!

Avui el negoci no ha desaparegut del tot, però sí ha minvat molt la seua venda. Altres temps, altres modes. Ara ens quedem en la nostàlgia i el record sense el crit dels tramussers que han passat a millor vida, com sol dir-se.

Profesor