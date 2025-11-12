Un noviembre como este de hace 3 años, no imaginaba yo que la persona que vino a respaldar mi candidatura en el día de la presentación oficial a la alcaldía de Burriana, sería quien ayer fue designado para presidir la Generalitat. Juanfran, secretario general del Partido Popular, es sin ninguna duda la persona idónea para este reto.

Es un candidato que conoce y se ha forjado desde la base de la política municipal. Empezó en la oposición y logró el gobierno de Finestrat, encadenando mayorías absolutas desde 2015. Ya como diputado autonómico por Alicante, y después de la histórica victoria electoral, asumió la secretaría general del PPCV. Desde allí, ha impulsado a través de la Generalitat, la mayor transformación de nuestra tierra en los últimos años, aplicando políticas de libertad que los valencianos notan en su día a día.

Pero Juanfran, ante todo, ha sido una mano amiga y tendida para la ciudad de Burriana, un compromiso que se inició el mismo día que nos acompañó en la presentación de la candidatura, y que se ha mantenido durante estos 3 años, siendo siempre receptivo a las necesidades de nuestra ciudad y nuestra provincia.

Estoy seguro de que si logra el respaldo de les Corts, se convertirá en un gran presidente para todos los valencianos.

Le deseo el mayor de los éxitos en los próximos días, porque es fundamental que demos estabilidad a esta Comunitat, que continuemos su transformación y que mejoremos la calidad de vida de todos los valencianos. Por encima de todo, debemos consolidar la reconstrucción y el crecimiento de nuestra tierra.

Estabilidad

Además, y esto es menos conocido, Juanfran fue la persona que negoció los últimos Presupuestos de la Generalitat que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, sí ofrecen estabilidad. Es un dato relevante: mientras quienes no son capaces de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 andan desesperados por convocar elecciones por intereses exclusivamente partidistas, la Comunitat Valenciana ha mostrado más estabilidad y altura de miras en estos dos años que la que ha habido en Moncloa en mucho más tiempo.

Unos presupuestos que han facilitado comprometer más de 70 millones de euros para proyectos muy necesarios en Burriana. Desde el nuevo IES Jaume I, hasta la depuradora, pasando por la apertura del puerto a la ciudad, esta suma de inversiones supera con creces lo que el gobierno de Puig invirtió en Burriana en los ocho años del Botànic. Sin ninguna duda que Juanfran Pérez Llorca es la persona idónea para Burriana y para la provincia de Castellón.

Alcalde de Burriana