Tú también comunicas

La comunicación encuentra su sentido más pleno en las relaciones entre personas. Esta es una obviedad con la que me arriesgo a que usted deje de leerme aquí mismo. Sin embargo, confío en que al final de la columna entienda que hay obviedades necesarias. Cuando hablamos de comunicación, solemos referirnos a las administraciones y empresas. Como mucho, se relaciona la comunicación con los políticos y directivos de grandes empresas necesitados de mejorar sus habilidades de oratoria. Como dice con ironía Alfonso Alcántara, una de las claves es la de «sé tú mismo… a menos que sea mejor que no».

Mosqueo

Pero ¿quiere decir esto que el resto de la población no comunica? Por supuesto que no. Y los resultados de esa comunicación se parecen sospechosamente a los de empresas y Administración en sus resultados: las personas como las organizaciones generamos confianza, indiferencia o, directamente, desconfianza. Si un Ayuntamiento te envía una multa con recargo por demora sin que hayas recibido previamente la notificación de la sanción, al enfado consiguiente se añade un mosqueo notable, fruto de un error de comunicación. Pero de la misma manera, si perteneces a esa inmensa minoría de conductores que ha olvidado la existencia de los intermitentes de su coche, puedes causar algo peor: un accidente grave.

Porque el intermitente es un instrumento que, como el teléfono inteligente, puede ser muy útil o muy dañino. En ambos casos, solo depende de si los usamos bien o no. Y lo mismo sucede (qué coincidencia) con nuestros sentidos: no es lo mismo oír que escuchar; tampoco es igual hablar mirando a los ojos de la otra persona que haciéndolo bajando la mirada. Todo ello tiene consecuencias sobre nuestra credibilidad, que es la base de la confianza, a partir de la cual podemos avanzar en cualquier tipo de relación que queramos iniciar o fortalecer: comercial, política, administrativa… y personal. Pruébalo: atiende a cómo comunicas, corrige y verás cómo, poco a poco, las cosas (te) pueden ir mejor.

Consultor de comunicación y periodista