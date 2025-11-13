Deporte y territorio se dan la mano

La Cursa de Muntanya Serra d’Orpesa marca cada año un momento especial para nuestro municipio, una cita que pone en valor la riqueza natural y cultural del municipio. Más allá de la competición, quienes vivimos el deporte con pasión y entendemos el servicio público como una forma de ayudar y motivar a la sociedad, sabemos que la verdadera finalidad de todo esto es que la gente participe, disfrute y se sienta parte activa en nuestro municipio.

Este año estoy especialmente ilusionada con el nuevo recorrido. Hemos querido diseñar un trazado que simbolice lo que somos y mostrar lo bonito que es nuestro municipio ensalzando su entorno y buscando unir ese binomio de mar y montaña, afianzando así, para que nuestra carrera sea un referente como lo son otros eventos deportivos consolidados en el municipio.

Hemos preparado una edición muy especial, con alguna que otra sorpresa. Ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre la Concejalía de Deportes y un grupo de voluntarios que, con dedicación y entusiasmo, han aportado su tiempo y esfuerzo para mejorar nuestro trail.

Paraje impresionante

La CMSO recorrerá lo más bonito de nuestra sierra, la parte más enigmática de los acantilados y el Barranc de la Dona, con su espectacular paso por la Renegà, uno de los parajes más impresionantes de nuestro pueblo, con su inicio y meta en la plaza de la iglesia en pleno casco antiguo.

Espero que cada kilómetro sea una experiencia, y que la disfruten como yo lo hago entre el esfuerzo y la belleza natural que nos rodea.

Para mi la CMSO no es solo un trail, es una carrera en la que se respira buen ambiente, naturaleza, patrimonio cultural y vínculos sociales entre los participantes y los clubs. Las inscripciones siguen abiertas hasta el 20 de noviembre, espero veros corriendo en nuestra carrera el 23 de noviembre.

Y tras la CMSO, encaramos la recta final del año con dos citas muy especiales: la Gala del Deporte, donde reconoceremos el esfuerzo y la dedicación de nuestros deportistas locales, y la San Silvestre, una carrera que combina el espíritu festivo, este año con tardeo y DJ.

Concejala de Deportes y Patrimonio del Ayuntamiento de Orpesa