Opinión | A FONDO
Nous espais per a créixer junts
Hi ha pocs privilegis més grans que veure créixer el teu poble. Veure com millora, com guanya espais i serveis que fan més fàcil la vida de la gent. M’agrada veure com l’Alcora avança pas a pas, amb il·lusió i també amb sentit. Així és com entenem el futur: sumant accions que milloren la vida de les persones.
El camí de cada projecte és llarg. Des que es pensa fins que es materialitza passen mesos, moltes vegades anys, de feina constant, de tràmits, d’il·lusions i també de moments complicats. Però eixe és el camí del progrés, avançar amb pas ferm, sabent que darrere de cada decisió hi ha una voluntat clara de servir als nostres veïns i veïnes.
El 2026 serà un any clau, ja que molts d’eixos somnis es faran realitat: la nova biblioteca, l’espai polivalent de la Nau BIC, el centre de formació i l’espai de conciliació familiar, entre d’altres. Quatre espais de futur que representen molt més que obres o inversions: són símbols d’una localitat que aposta per la cultura, l’educació, la igualtat i el benestar.
La nova biblioteca, ubicada a l’edifici de La Muy Noble, és un bon exemple de com a l’Alcora sabem unir passat i futur. Recuperem un espai emblemàtic i li donem una nova vida com a centre de cultura i aprenentatge. Un lloc obert, acollidor i adaptat als nous temps, pensat perquè els alcorins i alcorines puguen gaudir del coneixement en totes les seues formes. El projecte ha respectat l’essència i el valor arquitectònic de l’edifici, incorporant alhora criteris d’accessibilitat, sostenibilitat i eficiència energètica. La biblioteca comptarà amb zones diferenciades per a lectura, estudi, activitats infantils i treball en equip, convertint-se en un espai viu, pensat per a conviure i compartir.
La Nau BIC
També la Nau BIC, un espai amb un gran passat i molt de caràcter, renaixerà com a punt de trobada per a la cultura, l’educació i l’oci, a l’abast de les associacions i entitats alcorines. S’adequarà per a esdevindre un lloc viu, versàtil i ple d’energia, preparat per a acollir tota mena d’activitats: concerts, exposicions, tallers, fires, jornades o propostes lúdiques. Recuperar-la és recuperar patrimoni, però també mirar endavant. És posar al servei de la gent un recinte obert, accessible i ple de possibilitats, on les idees, la participació i la creativitat tinguen espai per a créixer. L’Alcora guanya així un nou escenari per a compartir experiències i fer poble, un lloc que ens permetrà continuar impulsant iniciatives que enriqueixen la vida col·lectiva.
El centre de formació que habilitarem al Casal Jove reforçarà un altre dels pilars fonamentals: el treball i l’aprenentatge permanent. L’Alcora necessita espais on formar-se, reinventar-se i continuar avançant, perquè el coneixement és el que ens obri portes i ens dona seguretat per tal d’afrontar el futur. En col·laboració amb Labora i altres entitats, volem que aquest centre siga un referent per a les persones que busquen noves oportunitats laborals o simplement volen créixer personalment. Serà un espai pensat per adaptar-se a les necessitats reals de la ciutadania i per connectar el talent local amb les noves demandes del mercat laboral.
En definitiva, una aposta per l’aprenentatge com a eina de progrés, cohesió i igualtat d’oportunitats, perquè invertir en formació és invertir en el futur del nostre poble.
El Casal Jove es traslladarà a l’actual biblioteca, un canvi que també servirà per a millorar els serveis i les activitats destinades a la joventut. I l’espai de conciliació familiar, destinat a xiquets i xiquetes de 0 a 2 anys, ens ajudarà a cobrir una necessitat cada vegada més present: la d’ajudar les famílies a compaginar millor la vida laboral i personal. Serà un recurs útil, proper i segur, una manera més d’avançar cap a un poble que cuida, que acompanya i que posa les persones al centre.
Construir confiança
I és que tots aquests projectes tenen un fil conductor comú: millorar la qualitat de vida de les persones. Es tracta, sobretot, de construir confiança i de fer que cada espai públic tinga sentit, utilitat i servei. Cadascuna de les inversions és un compromís amb la ciutadania, una resposta a les seues necessitats. Mirem endavant amb orgull i responsabilitat. Sabem d’on venim i, precisament per això, sabem cap a on volem anar. Sumem espais de futur, sí. Però també sumem confiança, il·lusió i proximitat. Perquè cada pas que fem, cada projecte que iniciem i cada idea que compartim, ens apropa un poc més a l’Alcora que volem: viva, orgullosa i amb les portes obertes al demà.
Alcalde de l’Alcora
