Begoña Carrasco tiene una carta para ti, vecino y vecina de Castelló. Una misiva enviada a tu buzón, pagándola con dinero público, para volverte a engañar con la tasa de basuras. Porque Carrasco miente, aplicando con devoción la histórica frase de Vicent Sales, su portavoz del gobierno, en un pleno municipal: «mentir no es delito».

La carta es, sencillamente, una tomadura de pelo, porque oculta la verdad. Y la verdad es que este año, gracias al Basurazo de Carrasco, pagarás el doble de tasa de basura por tu vivienda, llegando a superar en muchos casos los 200 euros. La alcaldesa culpa al Gobierno de España. Es su comodín para todo, en especial para ocultar su absoluta incapacidad para gestionar nada. Pero la alcaldesa te manipula, porque todo partió de una directiva en Bruselas impulsada por el Partido Popular Europeo.

Y, al final, la forma de aplicar la nueva tasa es responsabilidad única del ayuntamiento de la población de turno. No hay más.

Hay consistorios locales, también del PP, que aplican la nueva tasa sin castigar a sus vecinos, como Zaragoza. Hay otros, como València, Madrid o Sevilla, que han aplicado bonificaciones por reciclar que son efectivas ya este 2025. Aquí solo hay una responsable de que este año paguemos en conjunto una media de 70 euros más entre IBI, basura e impuesto de circulación: Begoña Carrasco.

Desde el PSPV les hemos ofrecido propuestas para amortiguar el Basurazo de Carrasco, pero con su silencio no ningunean al Partido Socialista, sino a toda la ciudadanía de Castelló.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló