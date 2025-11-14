Opinión | A FONDO
Una societat més justa amb qui pateix
El suïcidi continua sent una de les principals causes de mort no natural al nostre país, la segona el 2024 per darrere de les caigudes accidentals. I les dades de la Plataforma nacional per a l’estudi i la prevenció del suïcidi no deixen dubte. Des del 2000, s’han produït més de 3.100 suïcidis anuals. El darrer exercici van haver 3.846 morts per aquesta causa.
Darrere de cada dada hi ha històries de patiment, de silencis, de famílies que, a més del dolor per la pèrdua, s’han d’enfrontar a un mur d’incomprensió i, massa vegades, a la injustícia d’un sistema que no els tracta amb la dignitat que mereixen.
Actualment, la Llei 50/1980, de Contracte d’Assegurança, estableix que el suïcidi de la persona assegurada només queda cobert pel segur de vida a partir d’un any des de la signatura del contracte. Això significa que, si la mort es produeix abans, les famílies no reben cap indemnització. En la pràctica, la majoria de les pòlisses inclouen aquesta clàusula o fins i tot l’exclusió total, deixant desprotegides les persones que més necessiten suport. És una carència que perpetua l’estigma i agreuja el dolor.
Per això, des de Vila-real hem volgut donar suport institucional a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promou la modificació d’aquest article amb un objectiu senzill, però profundament humà: eliminar aquesta carència injusta i garantir que les assegurances de vida cobrisquen el suïcidi sense discriminació temporal. En definitiva, es tracta de donar un tracte més just i més humà a les famílies afectades.
Les xifres ens interpel·len. Segons l’informe anual del Sistema Nacional de Salut 2020-2021, el 37% de la població espanyola pateix algun problema de salut mental i el 13% presenta un trastorn d’ansietat diagnosticat (17% de les dones i 9% dels homes). L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Internacional del Treball (OIT) alerten que la salut mental en el treball és ja un dels principals reptes globals, i Espanya és el tercer país de la Unió Europea en consum d’antidepressius, amb un fort increment d’ansiolítics i somnífers després de la pandèmia.
A més, segons l’Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 2023, només el 67,3% de les persones majors de 16 anys es declaren felices, mentre que quasi un 32% només ho estan a vegades.
Darrere d’aquestes dades hi ha vides concretes, persones que necessiten suport i administracions que hem d’actuar. Per això, a Vila-real hem fet un pas més en la nostra aposta per la salut emocional i el benestar amb la creació de l’Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional (EMFEBE), un projecte pioner que vol portar la intel·ligència emocional al cor de la gestió pública. Dirigida pel vila-realenc i doctor en Psicologia, Martín Sánchez, l’EMFEBE treballa per a educar en benestar, promoure la convivència i millorar el clima emocional tant de la ciutadania com del personal municipal.
Amb aquest esperit, l’Escola ha organitzat el pròxim 18 de novembre, a les 18.00 hores i a la sala de formació de la Policia Local, la xarrada Parlem del suïcidi, amb Dolors López Alarcón, autora i activista per la sensibilització en salut mental. L’objectiu és obrir espais de diàleg, escolta i consciència col·lectiva sobre una realitat silenciada massa temps. Durant l’acte es recolliran signatures en suport de la ILP per a modificar la Llei de Contracte d’Assegurança. Aquestes iniciatives reflecteixen el model de ciutat que volem: una Vila-real empàtica, compromesa i valenta, capaç d’afrontar amb serenitat i educació emocional els reptes socials més complexos. Parlar de suïcidi és trencar el silenci. Donar suport a iniciatives com aquesta és construir una societat que no gire l’esquena al dolor dels altres. Perquè la dignitat no pot tenir períodes de carència.
Una prioritat col·lectiva
Per això, des de l’Ajuntament volem continuar obrint camins per a parlar, escoltar i aprendre junts. No podem canviar el passat, però sí construir un futur més amable, on cap persona se senta sola davant del seu patiment. Cal fer de la salut mental una prioritat col·lectiva, perquè cuidar les emocions també és cuidar la vida. Per això vos convide a participar en la xarrada del proper dimarts 18, una trobada oberta a tothom en la qual podrem compartir reflexions i atendre dubtes. L’acte vol ser també un espai de record i esperança. Perquè parlar salva vides, i cada veu compta.
Us esperem per a compartir, escoltar i, sobretot, per cuidar-nos entre tots i totes. Perquè només des de la comprensió, la sensibilitat i el compromís podem construir una ciutat (i un món) més humà, més solidari i més feliç.
Parlem-ne. Cuidem-nos. Fem de Vila-real un referent en benestar emocional i dignitat humana.
Alcalde de Vila-real
