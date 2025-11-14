La ministra secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reconocido haber desatendido las llamadas telefónicas del exvicepresidente del Consell encargado del plan de reconstrucción tras la devastación de la dana, Gan Pampols, después de que este desvelara semejante insensatez. Morant ha justificado su injustificable dejación de responsabilidades como miembro del Consejo de Ministros, argumentando en clave partidista de la más baja estofa: «No iba a participar en la estrategia de maquillaje del señor Mazón». Ante la mayor catástrofe de la historia reciente en territorio nacional, la ministra valenciana candidata a la Generalitat supeditó el papel tacticista, dictado por su jefe Pedro Sánchez, al deber de Estado. Que el dimitido Mazón no estuvo cuándo y dónde debía aquel infernal 29-O, él mismo lo ha reconocido. Extremo inexcusable que no debe diluir la responsabilidad del presidente Sánchez y de un Ejecutivo, el de la cuarta economía de la UE, incompetente en la movilización temporal y suficiente de los medios a disposición de la administración estatal. Lo resumió bien Posteguillo en el Senado y de nuevo hay que recordarlo: «Ha sido muy cruel no avisar, pero es más cruel no ayudar». Tan nuclear asunto, por errática gestión del hasta ahora líder del PPCV, sigue diluido, siendo deseable desenmascarar el fiasco de la Moncloa a los valencianos en las horas más trágicas.

Ahora la exministra Ribera admite ante las víctimas la incorrecta planificación en el Poyo y la Saleta. Gan avisa de que estamos peor ante otra dana. Socorro.

Periodista y escritor