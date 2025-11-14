Talento local e innovación: el futuro se crea desde las aulas

La verdadera transformación de un municipio no se mide solo en infraestructuras, sino en cómo somos capaces de conectar la educación con la innovación y el futuro. En Almassora creemos firmemente que el progreso nace del talento, y ese talento está en nuestras aulas. Por eso, el Ayuntamiento y el IES Álvaro Falomir, con el profesor Julio Pacheco a la cabeza, hemos decidido unir fuerzas a través de un convenio de colaboración educativa que permitirá a los alumnos de los ciclos formativos tecnológicos y electrónicos desarrollar proyectos reales aplicados a la administración local.

Esta iniciativa, en línea con la nueva normativa educativa, supone un paso más en la apuesta por una formación práctica y cercana al mundo profesional, que conecta la teoría con la realidad del mercado laboral. La transformación tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad o la inteligencia artificial están modificando no solo cómo trabajamos, sino también qué profesiones necesitamos y cómo debemos prepararnos para ellas.

Y no hay mejor manera de empezar que con un reto apasionante, como es el diseño de un chatbot para la web municipal, una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá mejorar la atención ciudadana ofreciendo información inmediata sobre trámites, servicios y actividades.

Este proyecto representa mucho más que un avance tecnológico. Es una oportunidad para que el alumnado ponga en práctica sus conocimientos, demuestre su creatividad y contribuya directamente a mejorar nuestro municipio. Es, en definitiva, un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones públicas puede generar valor real para la sociedad.

Oportunidades

En Almassora, estamos convencidos en que para innovar es necesario educar, acompañar e impulsar. Por eso, seguiremos trabajando para que nuestros jóvenes encuentren aquí oportunidades para crecer, aprender y soñar con un futuro en el que el conocimiento sea la herramienta más poderosa de transformación social.

El talento está aquí, en nuestras aulas. Solo hace falta creer en él, ofrecerle espacio y confiar en su capacidad para cambiar las cosas. Y en el municipio de Almassora, ese camino ya ha comenzado.

Alcaldesa de Almassora