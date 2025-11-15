Castellón más limpia

Castellón, una ciudad limpia. Este es uno de los objetivos que nos hemos marcado el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón desde que llegamos. Yo diría que es el primero de los objetivos. Es casi una obsesión en nuestra hoja de ruta de trabajo. Y lo es porque básicamente es lo que más nos pidieron los castellonenses cuando estábamos en la oposición, y lo que les prometí cuando pedí su confianza mirándoles a los ojos.

Desde entonces, no hemos dejado de trabajar en este sentido. Velar por que la ciudad esté en condiciones es una de las tareas que tienen encomendadas los concejales de mi equipo de gobierno, a través de sus respectivas tenencias de alcaldía, puesto que ellos son los que tienen contacto directo con sus distritos y con los vecinos y, por tanto, quienes tienen información directa y casi diría yo en tiempo real. Y no solo eso, también mantenemos reuniones constantes con la empresa concesionaria, para poder caminar hacia la prestación del servicio más óptimo posible para los castellonenses.

Hoy puedo decir que es mucho el camino que ya hemos recorrido en ese sentido. Pero también soy consciente de que es necesario seguir esforzándonos y mejorando. Porque todavía sigue habiendo mucho margen de mejora. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda de todos. El primer paso lo dimos el propio equipo de gobierno, renovando el contrato del servicio de limpieza de la ciudad. Para empezar, hemos incrementado el importe en 4 millones de euros, y ya dedicamos hasta 26 millones de euros anuales a esta tarea, muestra inequívoca del compromiso que tenemos con este apartado, tal y como le hemos prometido a los castellonenses. Y no solo eso. Además del incremento presupuestario, hemos modificado las propias condiciones del contrato, para hacerlo más flexible y ajustarlo más a la nueva realidad de la ciudad de Castellón, ya que ahora se celebran más eventos y, por tanto, recibimos a un mayor número de visitantes, lo que requiere de un mayor esfuerzo de limpieza, por ejemplo, en fin de semana. También hemos incorporado por contrato baldeos de calles y que el servicio llegue a todos los rincones de la ciudad.

La segunda parte viene por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza de la ciudad, una distinta de la que venía prestando esta actividad en los últimos 60 años. Nuevos equipos, nuevo material de limpieza y desinfección, nuevas rutas, nuevos horarios y planes de trabajo… En definitiva, cambiar lo que hasta ahora se venía haciendo para adaptarse, precisamente, a la nueva realidad de Castellón. Se trata de un esquema que está vivo, que ha comenzado a rodar, pero que vamos a ir ajustándolo a medida que vayamos viendo cómo evoluciona el trabajo y los resultados, de manera que mantendremos lo que sí funcione y plantearemos nuevos plannings en lo que no resulte.

En este sentido, hace muy pocos días presentamos los nuevos vehículos y tecnología de limpieza. Más de 150 nuevas máquinas de limpieza viaria, sostenibles, eléctricas y silenciosas, que irán sustituyendo de manera progresiva a las actuales. Esas mismas máquinas ya prevén operar con el aumento de las frecuencias de las recogidas y con el nuevo personal. Nuevos métodos para un nuevo cometido.

Y la tercera pata de esta revolución que estamos llevando en la ciudad de Castellón en materia de limpieza tendrá que venir de la responsabilidad y el compromiso de los propios castellonenses. Porque tener una ciudad limpia depende de todos. Del primero al último de los castellonenses. Dice la sabiduría popular que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Ayuntamiento y empresa están haciendo un grandísimo esfuerzo, pero todo eso queda en nada si luego el incivismo se adueña de las conductas de algunos vecinos. Son pocos, pero esos pocos acaban perjudicando al conjunto y haciendo muy poco visible el trabajo realizado. Y eso no puede ser.

Colaboración ciudadana

Por eso, desde aquí apelo a la conciencia de todos los vecinos, para que colaboren usando las papeleras, respetando los horarios del depósito de la basura y su correcta selección en función de materias, recurriendo a los ecoparques móviles que mañana y tarde visitan todos los distritos de la ciudad, recogiendo los excrementos de sus mascotas, no arrojando las colillas en cualquier rincón, solicitando la retirada gratuita de enseres al servicio municipal, en lugar de depositarlos sin avisar en cualquier isla de contenedores… Son pequeñas acciones, pero la suma de todas contribuirán decisivamente a que Castellón sea la ciudad más limpia, que todos queremos y merecemos. Estoy convencida de que con la suma de esfuerzos lo vamos a hacer posible. Dije que Castellón sería una ciudad más verde, más limpia y más accesible. Dos años después, el cambio es imparable.

Alcaldesa de Castellón