Opinión | LA RUEDA
Ni su espacio ni su papel
Un periodista ha dicho que la presencia de Trump en la Casa Blanca es algo parecido a colocar dinamita en el núcleo de la Tierra. Se refería a que, después de 30 años respetando la no proliferación nuclear… le ha ordenado al Pentágono renovar los ensayos nucleares. Realidad que anima a otras potencias a ir por esa senda y, de nuevo, provoca una confrontación que ya no era de esta época.
Pero más allá de lo nuclear, y en plan popurrí, permítanme aportar algunos conocidos hechos que denuncian la inestabilidad y el autoritarismo en el que está situando a su país y al mundo. Por ejemplo, revive lo de la bota y el patio trasero al acusar a los presidentes de Colombia y Venezuela de ser los jefes del narcotráfico, al autorizar a la CIA a realizar operaciones encubiertas y enviar al Caribe un portaaviones nuclear. Mientras tanto la guerra en Ucrania sigue igual (ya no apoya a Putin, pero no ayuda a Ucrania como Joe Biden) y su paz en Gaza sigue cosechando muertes. En la UE ya lo saben, pero por solo citar algún ejemplo, además de imponer aranceles en beneficio propio (nos salvó el caos de la Bolsa), decidió por su cuenta que la participación en la OTAN fuera del 5% del PIB y, peor aún, su influencia, medios, tecnología de comunicación… están detrás de los ascensos de la extrema derecha.
Aunque no es consuelo, en su propio país sigue el mismo derrotero: recorta el presupuesto de las universidades y todo lo que supone gasto público social, expulsa inmigrantes violando derechos, intenta cambiar por su cuenta leyes electorales, represalia a sus enemigos e indulta a sus amigos… Saben lo peor, que es el puto amo del país más importante del mundo y, encima nuestra UE aún no encuentra ni su espacio ni su papel en el mundo.
Analista político
