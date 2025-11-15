Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Òscar Garcia

Un futur per a Fondeguilla

El passat diumenge vam celebrar el dia de Fires, una data molt estimada però que ha anat perdent l’essència que la feia especial. Si volem un futur per a Fondeguilla, hem de repensar-la entre tots i totes, fer-la més viva, més nostra i capaç d’implicar el poble sencer.

Un futur per a Fondeguilla també passa per protegir el nostre patrimoni. Des de Compromís celebrem que, després d’anys reivindicant-ho, s’hagen començat a catalogar béns com els aljubs de pedra en sec o el castell d’Alfàndech. Però no n’hi ha prou: cal incloure també l’Arquet, el pont de l’Aigua, els forns de calç i altres elements que expliquen la nostra història i identitat.

També volem un futur que valore el nostre entorn natural. Proposem crear rutes de senderisme (al castell de Castro, la Nevera o Pipa) per atraure visitants i posar en valor el nostre paisatge, font d’oportunitats i orgull local. I un futur digne per a Fondeguilla requereix inversió. Exigim que la Diputació destine una partida per finalitzar el casal jove: la nostra joventut mereix un espai actiu, obert i ple de vida.

Finalment, reclamem una gestió forestal responsable: cal retirar la massa vegetal sobrant i mantindre els camins en condicions per prevenir incendis i garantir la seguretat del nostre poble. Un futur per a Fondeguilla es construeix des del compromís, el respecte i la feina de tots i totes. Treballar plegats, escoltar als joves i potenciar activitats culturals i econòmiques farà possible aquesta fita.

