Opinión | LA RÚBRICA
Un futur per a Fondeguilla
El passat diumenge vam celebrar el dia de Fires, una data molt estimada però que ha anat perdent l’essència que la feia especial. Si volem un futur per a Fondeguilla, hem de repensar-la entre tots i totes, fer-la més viva, més nostra i capaç d’implicar el poble sencer.
Un futur per a Fondeguilla també passa per protegir el nostre patrimoni. Des de Compromís celebrem que, després d’anys reivindicant-ho, s’hagen començat a catalogar béns com els aljubs de pedra en sec o el castell d’Alfàndech. Però no n’hi ha prou: cal incloure també l’Arquet, el pont de l’Aigua, els forns de calç i altres elements que expliquen la nostra història i identitat.
També volem un futur que valore el nostre entorn natural. Proposem crear rutes de senderisme (al castell de Castro, la Nevera o Pipa) per atraure visitants i posar en valor el nostre paisatge, font d’oportunitats i orgull local. I un futur digne per a Fondeguilla requereix inversió. Exigim que la Diputació destine una partida per finalitzar el casal jove: la nostra joventut mereix un espai actiu, obert i ple de vida.
Finalment, reclamem una gestió forestal responsable: cal retirar la massa vegetal sobrant i mantindre els camins en condicions per prevenir incendis i garantir la seguretat del nostre poble. Un futur per a Fondeguilla es construeix des del compromís, el respecte i la feina de tots i totes. Treballar plegats, escoltar als joves i potenciar activitats culturals i econòmiques farà possible aquesta fita.
Portaveu de Compromís a Fondeguilla
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- Otro susto para la almendra de Castellón: Europa propone importar 500.000 toneladas de EEUU con arancel cero
- Un pueblo de Castellón de 490 vecinos combate la brecha financiera con su primer cajero automático: 'Es de vital importancia
- Un pequeño pueblo de Castellón ofrece tres viviendas sociales a familias con hijos: 'Vivir aquí es como si te tocara la lotería
- La historia de un error: la destitución 'fantasma' de Pablo Hernández
- Un conductor hace el 'pleno al 15' de infracciones en Vila-real
- Casa okupada en Castellón durante cinco años: 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables