Violencia de género en la universidad

In memoriam de Verónica Rubio, víctima de ciberviolencia de género

La violencia de género en las universidades es un fenómeno que comprende una amplia variedad de conductas que afectan de manera desproporcionada a mujeres dentro de los espacios académicos. La violencia de género en el contexto universitario hace referencia a cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño físico, psicológico, sexual o económico en el entorno universitario. Puede ocurrir entre estudiantes, docentes, autoridades, personal administrativo o externos vinculados a la institución.

Puede tratarse de casos de violencia sexual (acoso sexual), agresiones sexuales, intimidación o presión (coerción académica), violencia simbólica (lenguaje sexista en el aula, invisibilización de las mujeres, comentarios o bromas denigrantes), violencia psicológica (humillaciones, control o manipulación, menosprecio académico) y violencia digital (difusión de imágenes íntimas, ciberacoso y hostigamiento online).

Este tipo de violencia se producen por diversos motivos, por las relaciones de poder asimétricas existentes, por la soledad o el aislamiento de las víctimas que refuerza su vulnerabilidad frente a los agresores y por la normalización de conductas violentas y ambientes altamente competitivos que pueden favorecer dinámicas de abuso.

En la universidad, lamentablemente, se han incrementado los casos de violencia de género que sufren las mujeres estudiantes y que es ejercida por parte de sus exparejas, sea el agresor varón universitario (normalmente compañeros de aula u otros estudiantes de la misma universidad) o por varones externos a la comunidad universitaria.

En estos casos, desde la universidad proporcionamos la ayuda y medios de los que disponemos:

Adaptación curricular de la estudiante: confidencialidad, evitar la revictimización y no penalizar su falta de asistencia a clases, exámenes, tutorías, entrega de trabajos. Seguridad personal, protección por parte de los equipos de seguridad del campus. Derivación a entidades competentes y especializadas externas: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, Centro Mujer 24 horas… La importante labor de atención psicológica y asesoramiento jurídico, con acompañamiento, seguimiento y cuidados a las mujeres víctimas por personal técnico de la Unidad de Igualdad, del Punto Violeta-Rainbow, así como la atención esencial prestada por las 'personas de confianza UJI', que desempeñan una valiosa labor de ayuda permanente a las víctimas ante situaciones de todo tipo de violencia, acoso o maltrato.

También es obligado poner de manifiesto el incremento en la universidad de los casos de violencia digital entre el estudiantado. La inteligencia artificial (IA), el uso de redes sociales, la mensajería instantánea, la telefonía móvil y otros dispositivos digitales han ampliado, desgraciadamente, los medios y formas de violencia sobre la mujer, facilitando conductas de control, intimidación, coacción y chantaje, con una forma de transmisión más rápida y fácil, con enorme capacidad de difusión o viralización, sin límites espaciales o temporales y susceptible de causar a la víctima un grave daño en su salud y en su integridad física y psíquica. Por ello, desde la Universitat Jaume I hemos tratado de actuar, informando, formando y sensibilizando al estudiantado impartiendo recientemente un curso sobre 'Buenas prácticas en el uso razonable y responsable de las redes sociales', que contó –afortunadamente– con una amplia respuesta de participación e interés del estudiantado.

En este sentido, y en conmemoración del 25N, la Universitat Jaume I tiene programadas numerosas actividades y actos, como el XXI Seminario Internacional contra la Violencia de Género (11-12 de noviembre) organizado por la Fundación Isonomía, con la temática 'Juventud y violencia de género'. El 24 de noviembre, en la sala de prensa de Rectorado, daremos lectura al manifiesto por la erradicación de estas violencias y se presentarán un vídeo institucional y el Informe de resultados de la encuesta sobre violencias machistas UJI. Asimismo, contaremos con la magnífica exposición Beijing+30, sobre la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, amablemente cedida por el Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad), que podrá visitarse en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas del 20 de noviembre al 9 de diciembre.

Profesor de Derecho del Trabajo y director de la Unitat d’Igualtat UJI