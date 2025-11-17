El golpe del 34

Mas memoria histórica, de la que no les gusta a los mandamases, pero que ocurrió así. Durante la república española hubo varios golpes de estado antes del 36. El más sangriento fue el que tuvo lugar entre el 5 y el 19 de octubre de 1934. Golpe contra la República dado por la izquierda radical española que integraban el partido socialista, UGT, los comunistas y los anarquistas.

El motivo era que en las elecciones democráticas había ganado el centro y la derecha, el jefe del gobierno, Lerroux, del partido radical, designó para tres carteras a miembros de la CEDA. No aceptaron la decisión y quisieron establecer un socialismo revolucionario al modo soviético, por la fuerza, o sea, una dictadura sin libertad ni democracia ni constitución ni vida porque al enemigo había que exterminarlo.

Empezaron a agitar las masas, barbarie, boicots, sabotajes de vías férreas y tendidos eléctricos, agresiones y huelgas. Y lo peor que fue armar a los revolucionarios, 30.000 fusiles que causaron un baño de sangre, especialmente en Asturias. Se estima en cerca de 2.000 muertos, amén de la quema de cuarteles de la Guardia Civil, ayuntamientos e iglesias.

Se proclamó el estado catalán independiente con Companys que, junto a los organizadores golpistas, Largo Caballero e Indalecio Prieto, fueron detenidos y luego amnistiados, por la izquierda, les suena de algo? A partir de ahí, todas las personas no revolucionarias, los que por su posición, trabajo, convicciones políticas, sentimientos religiosos o simplemente porque querían llevar una vida normal, solo podían temer cuando les llegaría el turno. n