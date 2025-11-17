La sociedad de hoy se ha vuelto muy complicada, las tecnologías que, en principio, están para ayudar y muchas veces hacen todo lo contrario, hoy todos nos comunicamos por las redes sociales, aunque estemos cerca y podamos hablar. Esto hace que los grupos de personas por redes sociales sean muy grande, pero genera un individualismo que puede ser perjudicial para los intereses de las personas. Tenemos toda la tecnología en nuestra mano y toda la información, aunque muchas veces son informaciones de parte y que no atienden a una realidad, ya que siempre hay que contrastar esa noticia para verificar que es real.

Este estilo de vida provoca el individualismo de las personas, creyendo muchas veces que somos suficientemente autónomos para apañarnos solos. Nada más lejos de la realidad, porque el grupo siempre va a ser más fuerte que una persona individual. Por eso las luchas de clases consiguieron grandes logros que aún perduran en estos tiempos, pero pueden correr el peligro de desaparecer. Desde UGT, como una organización de trabajadores, seguimos apostando por la confianza del grupo, sobre todo, por estar organizados para conseguir nuestros objetivos, que son defender los derechos laborales de los trabajadores.

Todas las organizaciones, incluidas las patronales, están para defender sus derechos. Con esto, quiero decir a los trabajadores y trabajadoras que, cuanto más fuerte es una organización, más fuerza tenemos para negociar convenios, acuerdos de empresa, subidas salariales y presionar al gobierno de turno que haya en ese momento, independientemente del color que sea.

Muchos de nuestros mayores incluso perdieron la vida por defender los intereses de los trabajadores y las leyes que muchas aún hoy existen. Los trabajadores debemos de reflexionar y ver que nuestros intereses los tenemos que defender nosotros mismos y, si es posible, todos en el mismo grupo y todos organizados, y sin perder de vista la política para ver quién son los que más ayudan a la clase trabajadora. Estoy seguro que algunos empezarían a preocuparse.

Secretario general de UGT Comarques de Castelló