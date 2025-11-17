La ola de solidaridad de nuestra industria

El bloqueo, el boicot y el rechazo absolutamente insensibles por parte del PSOE y de Compromís al proyecto del mamógrafo de Onda llegaron a su fin con la llegada de una Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular. Hace escasos meses, nos visitaba el conseller de Sanitat, Marciano Gómez Gómez, y nos traía la mejor de las noticias: luz verde al mamógrafo en nuestra localidad.

Se trata de un proyecto sanitario de primer nivel, impulsado con el corazón, que acercará la prevención del cáncer de mama y el programa de cribado a todas las mujeres de Onda y de nuestra comarca. A ese impulso inicial, el del corazón, le seguirá una importante inyección económica por parte del Ayuntamiento, para hacerlo realidad cuanto antes. De hecho, en los próximos presupuestos municipales ya se incluirá una partida económica para su adquisición.

Es un proyecto precioso, que nace de la sensibilidad hacia las mujeres y que asume las dificultades que muchas de ellas tienen para desplazarse hasta la ciudad de Castelló y realizar las mamografías, imprescindibles para la prevención de esta enfermedad.

Cuando la noticia se hizo pública, me sorprendió gratamente la cantidad de empresas que se ofrecieron para sumarse a la iniciativa. Una gran ola de solidaridad de nuestra industria, que no quería ser mera espectadora ni quedarse al margen de esta iniciativa. Nuestra industria querían participar, aportar y formar parte activa del proyecto.

Ante esa realidad, el equipo de gobierno decidió poner en marcha un crowdfunding empresarial entre las empresas de Onda, con el objetivo de facilitar su colaboración económica para la adquisición del mamógrafo. Dicho y hecho: enviamos cartas explicando el proyecto a nuestro tejido industrial, y las respuestas no tardaron en llegar.

Empresas grandes, pequeñas, medianas, cada una dentro de sus posibilidades, todas han querido participar con su aportación. Estamos abrumados por la respuesta y profundamente orgullosos ante esta ola de solidaridad espontánea de nuestra industria. Orgullosos de unas empresas que, una vez más, demuestran estar arraigadas a su tierra y comprometidas con sus vecinos.

El mamógrafo de Onda será una realidad y ofrecerá un servicio excepcional de prevención a las mujeres ondenses. Y en ese camino, nuestra industria estará ahí para acompañarnos a todas.

Es precioso. Y yo tenía que contarlo.

Alcaldesa de Onda