Queremos autovía

El interior es una oportunidad. Estoy convencido de ello y, no solo lo digo, lo practico. En este empeño constante, que no entiende de día ni hora, que no sabe de festivos ni de laborales, porque cuando uno es alcalde los es las 24 horas y los 365 días del año, es vital contar con el apoyo de todos.

Nosotros lo tenemos de administraciones como la Diputación de Castellón, cuya presidenta, Marta Barrachina, ya nos ha avanzado que en 2026 disfrutaremos de una inversión de 207.000 euros del Plan Impulsa y de 84.171,27 euros del Fondo de Cooperación. Lo sabemos cuando desde el Consell prevén ampliar esta cuantía hasta superar los 310.000 euros para seguir avanzando. Como lo hicimos cuando, tras la dana, nos inyectaron un total de 200.000 euros para recuperar infraestructuras y caminos rurales.

Porque, efectivamente, las conexiones son vertebrales en nuestra tierra. Unen parcelas agrícolas que son riqueza para el pueblo y que deben seguir siéndolo. Sin embargo, no haríamos bien en conformarnos con esto y no pedir lo justo. Y lo justo es tener autovía. Lo justo es que el desdoblamiento de la A7, que en 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy presupuestó con 349,7 millones de euros, se ejecute.

Pedro Sánchez decidió imponernos el castigo cuando asumió la presidencia del Gobierno de España. Y desde 2018 nos niega esta inversión vertebral para nuestro futuro.

Seguiremos reclamando lo justo, exigiendo la autovía. Porque nuestro interior existe y merece tener las oportunidades que hoy el PSOE nos niega. La solución ya está más cerca.

Alcalde de La Jana