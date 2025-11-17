Cada 25 de noviembre, el calendario nos recuerda lo que nunca deberíamos olvidar: que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una herida estructural que atraviesa nuestra sociedad. No hablamos de tragedias ajenas, sino de compañeras de trabajo, vecinas, amigas, mujeres de todas las edades que viven bajo la amenaza o las secuelas de la violencia machista.

En lo que va de año, 33 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 17 menores han quedado huérfanos. Desde 2003, son ya 1.328 las mujeres asesinadas en España. Detrás de cada cifra hay una historia truncada, una vida arrancada, una sociedad que no puede permitirse mirar hacia otro lado.

Frente a esta realidad, no basta con la indignación. Nos toca actuar. Nos toca exigir que las instituciones refuercen las políticas públicas de prevención, educación y atención a las víctimas. Nos toca combatir los discursos negacionistas que banalizan el dolor y ponen en riesgo los avances logrados. Nos toca, sobre todo, no rendirnos.

Desde los centros de trabajo, desde las aulas, desde cada espacio público y privado, debemos construir una respuesta colectiva. Las violencias machistas no se erradican solo con leyes —aunque sean imprescindibles—, sino también con compromiso social, con redes de apoyo, con educación feminista, con empatía.

Las mujeres mayores, las jóvenes, las migrantes, las que viven con discapacidad o en situación de vulnerabilidad… Todas merecen una sociedad que las proteja, las escuche y las respete. Y también nosotras, las sindicalistas, sabemos que la violencia atraviesa la vida laboral, afecta a la salud, a los derechos y a la dignidad en el trabajo. Por eso, desde CC OO decimos alto y claro: contra las violencias, todo.

Porque la lucha feminista no es una efeméride: es una tarea diaria. Este 25N, recordaremos a las que ya no están y renovaremos el compromiso de seguir luchando. Nos toca a todas. Nos toca ahora. Este 25N, llamamos de nuevo a toda la ciudadanía a la manifestación organizada por la Coordinadora Feminista de Castelló que tendrá salida desde la plaza de las Aulas a las 19. 00 horas.

#NingunaMujerSola.

Secretaria de la Mujer e Igualdad de la UI CC OO Comarques del Nord