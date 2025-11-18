Noticia de Castellón y dos libros

Brevemente, doy noticia aquí, de dos libros que he descubierto recientemente y que tienen una especial conexión con Castellón.

Con el primero me topé hace unas semanas, de un modo extraño, borgiano, en el aeropuerto de Nueva York. Tenía un par de horas hasta el embarque de mi vuelo y me acerqué a la típica tienda multiproducto. Me quedé mirando una estantería en la que había 40 o 50 libros, novelas, obras de autoayuda, etc. Probablemente porque su portada era verde fosforito, me fijé enseguida en uno cuyo título era On the edge, the art of risking everything, algo así como «en el borde, el arte de arriesgar todo», un New York Times best seller publicado en 2024. Lo cogí para ojearlo y lo abrí, al azar, por la página 192 de más de 400, en la que vi un título: Bob Voulgaris: the edge finder. Me quedé pasmado dada mi condición de fiel seguidor del Castellón y la simpatía que, como a tantos albinegros, me suscita el personaje. Tanto en este libro como en otro anterior del autor, Nat Silver, traducido al castellano, La señal y el ruido, se trata de nuestro Bob como una estrella de las apuestas deportivas en EEUU, destacándose su método, centrado en la asignación de probabilidades a distintos escenarios sobre la base del análisis de datos y de un profundo conocimiento de los equipos y tácticas de juego, concretamente de la NBA.

En On the edge se presenta la inversión de Voulgaris en el Castellón como una apuesta y se menciona el ejemplo del Brentford, equipo de una pequeña localidad cercana a Londres que ascendió por primera vez a la Premier en 2021, tras ser adquirido por un inglés dueño de una «empresa de investigación estadística para apostadores profesionales» (sic.). Hoy su plantilla tiene un valor superior a 400 millones de euros.

Célebre rabino

El segundo libro es muy distinto y lo he leído y disfrutado de cabo a rabo. Se trata de Conversos. Su autor es David Jiménez-Blanco, actual presidente de la Bolsa de Madrid, que al margen de sus ocupaciones profesionales ha estado años leyendo e investigando sobre las tristes peripecias de los judíos en España en la parte final de la Edad Media, antes de su expulsión en 1492. El libro es a la vez libro de historia, ensayo y libro de viajes y se centra en la figura de Salomón Leví, un célebre rabino de Burgos que en 1390 o 1391 (punto discutido), con cinco hijos, se convirtió al catolicismo, llegó a ser obispo de Cartagena y de Burgos, y desempeñó funciones de nivel para la Corona de Castilla.

La obra presta especial atención a los asaltos de 1391 a diversas juderías y a personajes como Vicente Ferrer. La conexión castellonense, en este caso, es doble. Entre los lugares que, acompañado de un amigo judío, visita el autor por los escenarios de la vida de Salomón (después Pablo de Santa María) están nuestra San Mateo, donde tuvieron lugar las últimas sesiones de la llamada disputa de Tortosa, y Peñíscola, donde acabó refugiándose Pedro de Luna, el Papa Benedicto XIII.

Se trata, en todo caso, al margen de estos ecos castellonenses, de un gran libro, de una sugestiva y a la vez inquietante inmersión en el final del siglo XIV y los primeros años del siglo XV de los reinos de Aragón y Castilla y a la vez de un canto al espíritu ecuménico y a la concordia, tan oportuno en nuestros días.

Abogado y expresidente del CNMV