Volem votar
Estem en un moment en què una majoria de valencianes i valencians sentim que ja n’hi ha prou. El que està passant és una anomalia democràtica que cap demòcrata pot normalitzar. Mazón se n’ha anat per la porta gran, amb un aforament a mida que el protegirà de respondre davant la justícia, i ara tindrem un nou president interí que prendrà les regnes de la Generalitat sense passar per les urnes.
Eixa és la carta de presentació de Pérez Llorca, nomenat des d’un despatx de Madrid, imposat i amb el deshonor de ser el principal encobridor de Mazón i de ser el responsable del pacte de la servilleta amb Vox que va acabar amb l’UME valenciana.
Pecat original
Els valencians no podem permetre que se’ns pose un president sense preguntar-nos. Els nostres drets no es decideixen lluny d’ací. Però la democràcia els és igual. Tot està preparat per a signar un nou pacte llaurat sobre el pecat original, que farà que la Generalitat deixe de ser un laboratori de polítiques negacionistes a ser una entitat negacionista amb totes les de la llei. El canvi climàtic mata, negar-lo també. I eliminar l’UME també.
Si ens volen dòcils i callats, s’equivoquen. Gràcies a les víctimes, a les famílies i a totes les persones que han mantingut viva esta lluita, Mazón ha caigut. Però no és suficient. Ha de caure tot el Consell. També la vicepresidenta que no va avisar les persones usuàries de teleassistència. També Martínez Mus, que no va tancar el Metro de València a temps.
Per això alcem la veu. Perquè volem votar i acabar amb este govern perillós. Perquè volem una eixida digna a la pitjor crisi institucional de la història democràtica de la Comunitat. I volem que estiga liderada per Diana Morant.
Diputat del PSPV-PSOE a Les Corts
