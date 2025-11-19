Delincuencia multirreincidente

La semana pasada, la Policía Local detuvo en la Marjalería a un delincuente multirreincidente sorprendido mientras intentaba robar en una vivienda. Apenas unos días después, la Policía Nacional arrestó a otro ladrón, también con un largo historial delictivo, presunto autor de numerosos robos a comercios en el distrito marítimo. Ambos son viejos conocidos de las fuerzas de seguridad y, con toda probabilidad y por culpa de las nefastas leyes nacionales, pronto volverán a campar por nuestras calles.

Un delincuente entra, roba, lo detienen y, poco después, queda libre. Una, dos, diez veces. No falla. El sistema lo suelta, él reincide y quienes lo acaban pagando son los ciudadanos. Esta es la realidad que permite el marco legal impulsado por el PSOE de Sánchez con leyes blandas, ineficaces y desconectadas de la vida real.

Impunidad

La normativa actual permite que ciertos individuos vivan en un ciclo prácticamente infinito de impunidad. Y no se trata solo de ladrones, también violadores y agresores sexuales, con penas cortas o excesivos beneficios penitenciarios, pueden reincidir y poner en riesgo a nuevas víctimas de forma reiterada.

Mientras tanto, algunos se atreven a señalar a la policía, cuando son precisamente los agentes quienes se ven obligados a repetir el mismo procedimiento una y otra vez, atrapados en un sistema que no les permite proteger eficazmente a la población. España necesita un cambio profundo y valiente en materia de seguridad: endurecer las penas, frenar la reincidencia, controlar la inmigración ilegal y dotar de más medios a los cuerpos de seguridad. Y solo Vox ha mostrado la determinación de hacerlo.

Portavoz de Vox en Castellón