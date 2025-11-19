Gobernar con hechos

Castellón cambió las imágenes por los hechos. Y despegó. Hoy mi tierra prospera con el combustible del esfuerzo, el que nos lleva a los destinos que nos marcamos y se traduce en hechos que garantizan calidad de vida y bienestar. El reto que este proyecto se marcó y que apoyó una mayoría absoluta en las urnas.

El próximo año la provincia de Castellón seguirá creciendo. Con la libertad de nuestros pueblos para decidir su futuro y con la garantía económica que esta Diputación asegura con una inversión histórica.

Porque frente a un Gobierno de España en franca retirada, la Diputación de Castellón está presente y consciente. Comprometida con las urgencias, las necesidades y los proyectos de la provincia. Los hechos, en definitiva, que se traducen en la distribución de 50,9 millones de euros que aseguran ya a alcaldesas y alcaldes un nuevo año lleno de expectativas. Las que garantiza esta Diputación que recupera el valor de cumplir la palabra dada y trabaja con el propósito de seguir creciendo.

Lo hemos hecho de forma personalizada, llegando a cada pueblo, a cada núcleo de vida, para trasladar a su Ayuntamiento que aquí está el Gobierno Provincial de Castellón para superar con soluciones el problema, para dar aliento a quien ha perdido la esperanza y para garantizar la prosperidad que nada ni nadie tiene derecho a negarnos.

Y lo decimos, precisamente, porque hay quienes desde el Gobierno de España, ese Estado que debería estar presente y ejercer de motor económico y de desarrollo para el conjunto de nuestro país, está más ocupado en resistir que en gestionar.

Esta Diputación de Castellón tiene claro su objetivo. Y no es otro que abanderar el despegue de nuestra tierra, cueste lo que nos cueste y se interponga quien se interponga.

Con hechos. Los que al final le valen al ciudadano porque las fotos son efímeras. En 2026 reservamos 50,9 millones para afianzar el cambio que tan bien le sienta a Castellón. Y lo hacemos con un plan Impulsa que acelera el desarrollo de nuestra provincia con la mayor inversión de la historia de esta institución, 32,5 millones de euros. Una cifra que crece en 2026 con más de 783.000 euros.

Reforzamos nuestra apuesta por la provincia con una inyección dedicada a los Fondos de Cooperación Municipal que aseguran la fortaleza de nuestros municipios para frenar la despoblación (2,2 millones), para aliviar los problemas y generar desarrollo allá donde los ciudadanos exijan y decidan (15,2 millones), y para forjar riqueza a través del turismo (931.000 euros).

Una tierra privilegiada que camina erguida después de cuatro años arrodillada. Que orgullosa pone en valor su patrimonio, su cultura y su gastronomía. El valor identitario de una provincia que es solidaria y generosa, que acoge y abraza.

Esta tierra que se ha convertido en el hogar para muchas familias que nos descubrieron y se enamoraron, también es destino vacacional para otras tantas que tienen claro que no hay mejor rincón en el Mediterráneo que la provincia de Castellón.

Y ese valor intrínseco que se nutre de la belleza de un patrimonio magnífico y de la riqueza incalculable de tesoros recónditos es el que la Diputación de Castellón fortalece en 2026 con más de 931.000 euros.

El Patronato Provincial de Turismo ratificó ayer el compromiso con el valor de nuestros pueblos. Decididos como estamos a mejorar y ampliar recursos turísticos y gestionar el valor que engendra el sector, caminamos decididos a conseguir el mejor de nuestros proyectos de la mano de nuestros pueblos.

Valor vertebral

Porque sabemos que el turismo tiene un valor vertebral para la economía de grandes municipios y su poder se torna vital para los pequeños municipios. Esos que con la llegada de visitantes dinamizan comercios, alimentan familias que regentan bares y restaurantes, y movilizan una economía que es crucial para nuestro mundo rural. Porque su capacidad es la de fijar vida y luchar contra la despoblación.

En este objetivo que siembra futuro a base de esfuerzo estamos todos comprometidos. Arremangados y dispuestos a luchar para superar la adversidad que otros nos imponen sin Presupuestos Generales del Estado y sin una financiación justa. Decididos a compartir y exportar el modelo del éxito que esta tierra exhibe con el deber de cumplir la palabra dada.

España despegará como lo ha hecho mi tierra. Con el cambio que cambie la resistencia por la gestión de las soluciones. La que cumpla con hechos y esté a la altura de lo que este país merece. Hoy mi provincia es ejemplo. El privilegio del Mediterráneo que muchos han convertido ya en su destino. Y que cada día está más cerca.

Vicepresidenta primera de la Diputación de Castellón