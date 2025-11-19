En peligro de extinción

España se enfrenta a una situación económica y social que merece una reflexión profunda y un cambio de prioridades del Gobierno de España. Los españoles observamos con gran preocupación cómo la clase media, signo del progreso de una sociedad, se está contrayendo y empobreciendo a un ritmo alarmante. Si a finales del siglo pasado casi seis de cada diez españoles se consideraban de clase media, hoy esa cifra se ha desplomado a cuatro de cada diez. Es el reflejo del aumento de la desigualdad.

Tenemos una inflación desbocada que afecta en mayor medida a lo más necesitados, y un gobierno que no afronta la situación, más preocupado por sus problemas judiciales. Mientras Sánchez ha estado en Moncloa, la cesta de la compra se ha encarecido entorno al 40%. El precio de los alimentos se ha disparado, carne, verduras, huevos, aceite y un sinfín de alimentos básicos para las familias, empiezan a ser un lujo. Mientras tanto, el salario medio solo ha subido la mitad, el 20% en los últimos años. Este desequilibrio no hace más que castigar el bolsillo de nuestros vecinos, especialmente el de las familias más vulnerables, los jóvenes y aquellos que, hasta hace poco, sostenían la clase media.

Misión imposible

La subida del índice general de la inflación en más de un 24% desde 2018, sumada a la masiva subida de impuestos del Gobierno, ha provocado que llenar la nevera y llegar a fin de mes sea misión imposible para muchos. Ante esta situación, el Gobierno se ha negado reiteradamente a aplicar medidas de sentido común que aliviarían la presión, como la bajada del IVA de los alimentos básicos, la construcción de un parque de viviendas público más allá de reiterados anuncios, o la rebaja del IRPF a las rentas medias, que son las más castigadas.

Esta semana, mientras el socialista saca pecho por sus dos años y medio de legislatura, el IX Informe Foessa confirma que la vivienda y el empleo se han convertido en los principales motores de la exclusión social. El 45% de los inquilinos está en riesgo de pobreza. El 47,5% de la población activa sufre precariedad. Nuestros jóvenes están atrapados en empleos inestables, sin posibilidad de salir de casa de sus padres y con una tasa de pobreza que roza el 30%.

La falta de unos Presupuestos Generales del Estado que aborden estos problemas con valentía demuestra un abandono que no merecen ni las familias, ni jóvenes, ni los 4,3 millones de españoles que están en situación de exclusión severa, un 52% más que en 2007. Necesitamos un cambio de rumbo urgente en el Gobierno de España porque la clase media y nuestra sociedad está en peligro de extinción.

Alcalde de Burriana