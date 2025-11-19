Ponerse las botas

Cuando murió Franco, hace ahora 50 años, yo tenía 11. Soy un boomer de los que nacieron en el pico del baby boom y me alegré mucho de la muerte del dictador porque no íbamos a tener clase en unos cuantos días. La parte mala fue que en la televisión solo ponían música clásica y no había redes sociales.

Digo esto porque en ese momento empezó el proceso de difuminación de la dictadura en la gente de nuestra generación. Salvo a aquellos que estábamos un poco interesados en la política o que nuestras familias habían sufrido la represión después de la guerra, la mayoría de los chavales de mi edad vivieron en un mundo en el que se tapaba aquella negra etapa. Bien porque se quería olvidar, bien porque «se tenía que olvidar».

Ultras

Eso podía tener su lado bueno en aquel momento: miremos solo hacia el futuro sin rencores. Empecemos de nuevo. Pero medio siglo después, nuestros hijos (y alguna de nuestras hijas) gracias a aquel borrado de la historia, ven al régimen de aquel sujeto reprimido como una referencia histórica. Y entre los olvidadizos boomers y la nueva clase de jóvenes desencantados que, pueden viajar, tener un coche, salir de marcha, pero no pueden comprarse un pisito, los ultras se están poniendo las botas (nunca mejor dicho).

Aprovechan que los jóvenes pueden vivir en pareja y su proyecto de vida se complica enormemente. Si Franco resucitara no tendría piso en el que vivir a no ser que se metiera de okupa en el Palacio de Meirás o en el Palacio Real de el Pardo.

Espero que seamos los boomers quienes frenemos a un Franco resucitado. Aunque solo sea porque somos más.

Urbanista