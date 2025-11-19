Santa Cecilia y la música

Esta semana, el día 22 de noviembre, se celebra una fiesta musical en honor de la patrona Santa Cecilia, a cuyo efecto las bandas de música de la provincia están preparando el programa eminentemente musical, como no podía ser de otra manera, se dice ahora (aunque en algún sitio leí que el patronazgo fue asignado a San Pius V, pero no ha prosperado).

En alguna población, como en Borriol, antes se celebraba una misa solemne con acompañamiento de la banda de música y consiguiente procesión, acabando siempre con un pasodoble, sin faltar la comida de hermandad para los músicos y una pequeña feria. En la mayoría de poblaciones de la provincia con banda de música, sigue celebrándose esta festividad.

Noble romana

Peró, qui era santa Cecília? Una noble romana que visqué entre la tradició i el costum pels anys 180 i 230, casada amb Valerià, convertit per ella al cristianisme, i va morir martiritzada (decapitada pel botxí en la persecució de Marco Aurelio) el 22 de novembre per ser cristiana, així com també el seu espós Valerià, convertit al cristianisme. Fou declarada patrona dels músics l’any 1584 pel pare Sant Gregori XIII, «perquè cantava amb el seu cor al Senyor», i fou un símbol de puresa i fe (en la seua iconografia apareix quasi sempre amb un orgue menut: coses de l’art!).

Així mateix es diu que el seu nom procedeix del llatí caecus, cec, i, junt a Santa Llúcia, és considerada patrona dels cecs (coses de l’etimologia mal aplicada!) o d’origen celestial. També el refrany popular fa al·lusió a les collites: «Quan Santa Cecilia/veges aplegar,/planta el favar».

La tradición y la costumbre han rendido homenaje a la santa como patrona de los músicos. Es venerada tanto por la iglesia católica como por la ortodoxa.

Profesor