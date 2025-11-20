Celebramos la infancia

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, desde la Concejalía de Educación hemos preparado una programación especial que refleja nuestro firme compromiso con el bienestar y el desarrollo de los niños del municipio. El próximo 22 de noviembre, a partir de las 10.30 horas, celebraremos la I Feria de la Infancia en la plaza Mayor, un evento que nace con la ilusión de ofrecer a los más pequeños un día lleno de juego, aprendizaje y convivencia.

Durante la mañana, los niños podrán disfrutar de juegos de grandes formatos, actividades tradicionales al aire libre, un taller de chapas personalizadas, un taller de cocina divertida y una sesión de cuentacuentos. Finalizaremos la feria con una Declaración de los Derechos de la Infancia, leída por los propios menores, porque creemos que conocer sus derechos es fundamental para ellos.

Quiero destacar que esta feria no es solo una celebración puntual. Forma parte del trabajo constante que realizamos desde la concejalía para garantizar una educación de calidad, cercana y participativa. Cada actividad que organizamos está pensada para favorecer el desarrollo integral de nuestros niños y para fortalecer los vínculos con sus familias.

Además, el 28 de noviembre hemos programado la conferencia ¿Conectas o desconectas?, impartida por Nerea López y Pedro Aguado, especialistas en educación y psicología infantil. Este encuentro ofrecerá a los padres herramientas útiles para acompañar a sus hijos en el uso responsable de las pantallas, uno de los grandes retos educativos de nuestro tiempo.

Prioridad

Desde aquí quiero invitar a toda la ciudadanía de Orpesa a participar en ambas actividades. A las familias, para que disfruten de una jornada diferente; a los niños, para que vivan un día hecho especialmente para ellos; y a toda la comunidad, para que juntos sigamos construyendo un municipio que sitúe la infancia en el centro de sus prioridades.

Seguiremos trabajando sin descanso para ofrecer oportunidades, acompañamiento y espacios de crecimiento a las familias porque se merecen toda nuestra atención y cuidado.

Concejala de Educación de Oropesa del Mar