Opinión | LA RÚBRICA
Etapa predemocràtica
Moltes vegades hem escoltat el Partit Popular referir-se a les històries del colp d’estat i la posterior dictadura feixista com a «històries de vells», i en una part no els falta raó: després de 50 anys de la mort del dictador al llit, cansa que encara avui en dia estiguem amb certs debats. Ara, el que el Partit Popular no diu és que, si cansa, és bàsicament perquè ells han decidit defensar el franquisme i el seu llegat fins a la sacietat, que ells s’oposaven a qualsevol avanç i han fet que, a dia d’avui, encara hi haja monuments als que van lluitar a favor del colp d’estat contra el govern democràtic i que encara hi haja oblidats a les foses comunes, assassinats per les seues idees.
Falsos arguments
Aquesta actitud de defensa i banalització del feixisme la vivim a Castelló i al País Valencià, on el PP juga amb Vox per tornar a posar el monument als caiguts que va alçar el feixisme en el mateix lloc on el va posar el feixisme, i en lloc de parlar clar i dir les coses pel seu nom, ho amaguen amb falsos arguments. Fins i tot estan disposats a utilitzar la memòria de les víctimes del terrorisme d’ETA en contra de la memòria de les víctimes de la dictadura.
La veritat és que aquesta Espanya nostra mai ha deixat clar quantes riqueses, estatus o situacions de privilegi vivim avui en dia a causa d’aquella dictadura i aquell colp d’estat, però al Partit Popular, amb l’alcaldessa Carrasco al capdavant, no els ix dir ni «franquisme» ni «dictadura feixista»: l’anomenen «etapa predemocràtica», com si d’un període natural es tractara i no d’un de repressió i por.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Un coche queda calcinado tras sufrir un accidente con un jabalí en Castellón
- El Mercado Central de Castelló cerrará entre tres y siete días: ¿cuándo? ¿por qué?
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- Los 50 están de moda: la generación de 1975 arrasa con su gran fiesta de reencuentro en Vila-real
- Sin acuerdo por el mercado ambulante de Moncofa: los vendedores anuncian que seguirán sin montar