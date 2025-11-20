Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

Etapa predemocràtica

Moltes vegades hem escoltat el Partit Popular referir-se a les històries del colp d’estat i la posterior dictadura feixista com a «històries de vells», i en una part no els falta raó: després de 50 anys de la mort del dictador al llit, cansa que encara avui en dia estiguem amb certs debats. Ara, el que el Partit Popular no diu és que, si cansa, és bàsicament perquè ells han decidit defensar el franquisme i el seu llegat fins a la sacietat, que ells s’oposaven a qualsevol avanç i han fet que, a dia d’avui, encara hi haja monuments als que van lluitar a favor del colp d’estat contra el govern democràtic i que encara hi haja oblidats a les foses comunes, assassinats per les seues idees.

Falsos arguments

Aquesta actitud de defensa i banalització del feixisme la vivim a Castelló i al País Valencià, on el PP juga amb Vox per tornar a posar el monument als caiguts que va alçar el feixisme en el mateix lloc on el va posar el feixisme, i en lloc de parlar clar i dir les coses pel seu nom, ho amaguen amb falsos arguments. Fins i tot estan disposats a utilitzar la memòria de les víctimes del terrorisme d’ETA en contra de la memòria de les víctimes de la dictadura.

La veritat és que aquesta Espanya nostra mai ha deixat clar quantes riqueses, estatus o situacions de privilegi vivim avui en dia a causa d’aquella dictadura i aquell colp d’estat, però al Partit Popular, amb l’alcaldessa Carrasco al capdavant, no els ix dir ni «franquisme» ni «dictadura feixista»: l’anomenen «etapa predemocràtica», com si d’un període natural es tractara i no d’un de repressió i por.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents