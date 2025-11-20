IA en acción

Las últimas novedades de la inteligencia artificial traen una sensación clara de cambio. Google ha presentado Gemini 3 con su versión Pro, y el detalle importa: ya no es solo un modelo que responde, es un agente que actúa. Puede clasificar correos, priorizar tareas y organizarte el día. Puede planificar un viaje completo coordinando fechas, reservas y preferencias. Puede ejecutar procesos largos manteniendo contexto sin necesidad de que el usuario lo acompañe paso a paso. Es la primera vez que un gigante tecnológico despliega una IA orientada explícitamente a gestionar tus datos, procesos y acciones. Gemini 3 no es un chatbot mejorado: es un agente capaz de moverse dentro de tu vida digital.

Agente

La verdadera novedad está en esa palabra: agente. Google también ha lanzado Antigravity, su nueva plataforma de desarrollo donde varios agentes pueden controlar un editor de código, una terminal y un navegador, documentar lo que han hecho y generar informes verificables. Mientras tanto, el resto del sector avanza en la misma dirección, aunque con ritmos distintos. OpenAI no compite ahora por modelo, sino por infraestructura: AgentKit, SDK y GPT personalizados que apuntan a automatizar tareas reales. Microsoft convierte a Copilot en un ejecutor dentro de Windows y Office. Meta mueve su IA hacia la acción dentro de sus plataformas y la prepara para tomar decisiones sobre contenido y publicidad. Incluso xAI, sin productos comparables, vende autonomía como relato central de su futuro.

La razón de este giro es evidente: la brecha entre modelos ya no es tan visible como hace un año. Todos responden bien, todos razonan mejor, todos generan contenido convincente, y a todos les resta limar los mismos pequeños detalles. La batalla del modelo ha perdido brillo. El nuevo terreno de juego es este: quién consigue que su IA haga más cosas en nuestro nombre. Quién opera, quién ejecuta, quién se integra mejor en nuestras herramientas, quién organiza nuestro tiempo, quién actúa con menos fricción. Llega la era de la competencia no ya por la respuesta más brillante, sino por la acción más útil.

Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor UJI