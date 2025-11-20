Opinión | A FONDO
L’Alcora viva i en progrés
L’Alcora viu un moment decisiu. El nostre poble avança amb projectes que miren al futur i, alhora, amb una activitat social i cultural que ompli els carrers i reforça la vida quotidiana. En aquesta legislatura estem impulsant actuacions estratègiques que transformen espais en desús, creen noves oportunitats i milloren el benestar dels veïns i veïnes. I ho fem mentre el municipi respira ambient, participació i dinamisme. L’Alcora és hui un poble viu, que combina planificació, inversió i il·lusió.
Antiga Sanchis
Amb una superfície de 18.175 m², la parcel·la de l’antiga Sanchis simbolitza el compromís del govern municipal amb la regeneració urbana. Estem ultimant el projecte de demolició, inclosa la retirada del fibrociment, per tal de recuperar un espai que feia massa temps que estava abandonat. Uns 8.000 m² es destinaran a la futura residència de la tercera edat, una infraestructura prioritària i molt esperada. La resta del terreny s’estudiarà perquè aculla nous usos que reforcen els serveis i els equipaments del nostre municipi.
Antiga Plaza: nova zona urbana amb serveis
La transformació de la zona d’Azulejos Plaza continua avançant. Els 19.100 m² d’aquest àmbit es convertiran en una nova àrea urbana amb comerç, zones verdes, millores de mobilitat i, ara també podrà destinar-se a vivenda, gràcies a la darrera modificació puntual del PGOU. Les obres d’urbanització, impulsades per l’empresa Azuliber, avancen a bon ritme i inclouen nous vials, una glorieta, enllumenat led eficient i millores en la connexió amb el nucli urbà.
Nova biblioteca municipal: un espai de referència
La nova biblioteca municipal ja és una realitat en plena fase final. Amb 1.200 m² distribuïts en dos plantes, oferirà sales d’estudi, hemeroteca, espai infantil, arxiu històric i una sala polivalent preparada per a múltiples usos. El projecte, cofinançat amb fons europeus, ha permés recuperar un immoble emblemàtic i convertir-lo en un autèntic punt de referència cultural. Actualment, s’està instal·lant el mobiliari, l’últim pas abans de la seua obertura prevista per a principis de 2026.
Nau BIC: un nou espai polivalent per a l’Alcora
Amb prop de 1.000 m², el nou espai polivalent de la Nau BIC, després de les obres d’adequació en marxa, permetrà acollir un munt d’activitats: concerts, congressos, exposicions, tallers, activitats escolars... Una infraestructura versàtil que donarà servei a associacions, col·lectius i iniciatives locals. La intervenció inclou nova coberta, millora estructural, climatització sostenible, accessibilitat universal i espai escènic modular. Per a aquest projecte hem aconseguit també fons europeus.
Accessibilitat urbana
Un altre dels projectes que ja estan en marxa està encaminat a millorar el dia a dia de la gent. Es tracta de les obres d’adaptació de voreres i passos de vianants en Azulejera i Serreries. Estes actuacions, encara que xicotetes, tenen un gran impacte: faciliten la mobilitat de persones majors, famílies amb carrets i persones amb mobilitat reduïda. Millorar l’accessibilitat és millorar la comoditat i la seguretat del nostre poble, fent-lo més amable per a totes i tots.
Modernització industrial: 3 milions en 3 anys
Amb les noves actuacions en Foies Ferraes i Santa, que començaran en breu, l’Alcora supera els 3 milions d’inversió en polígons industrials en només tres anys. El projecte, dotat amb prop de 300.000 € i subvencionat per l’Ivace, millorarà vials, zones verdes, enllumenat led, canalitzacions de fibra i la imatge urbana. Una aposta clara per la competitivitat empresarial i pel futur industrial de l’Alcora.
L’Alcora viva: dinamisme que impulsa l’economia
La Kintà i Al-Qura Medieval són exemples recents d’activitats que han omplit els carrers de vida i han generat moviment al municipi. Propostes que atrauen públic, reforcen l’ambient i impulsen l’activitat de bars, terrasses i comerç local. Iniciatives que demostren que la participació, la cultura i el dinamisme social són motor econòmic per a l’Alcora.
Soc molt conscient que queda molt per fer, però també que actualment anem pel camí correcte. Les obres que ja estan en marxa i els projectes que estem preparant en estos moments mostren un poble que no s’atura, que avança pas a pas amb criteri i amb una activitat que fa poble. L’Alcora creix, es modernitza i millora, sempre amb la mirada posada en allò que la nostra gent necessita i mereix.
Alcalde de l’Alcora
