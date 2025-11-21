Almassora se vive, se descubre y se recuerda

La inauguración de nuestra nueva Tourist Info no es únicamente un acto institucional ni la apertura de un nuevo servicio municipal; es la expresión de un proyecto colectivo que avanza, paso a paso, hacia un modelo de municipio que reconoce y valora su patrimonio, su identidad y su futuro.

La nueva oficina de turismo, situada en la planta baja del Museo Municipal, representa una convicción firme, la de que Almassora tiene mucho que mostrar. Hemos trabajado para poner en valor nuestra historia, nuestros espacios naturales, nuestras tradiciones y la personalidad acogedora que caracteriza a nuestro pueblo. Con esta apertura damos un salto más, necesario y firme, para difundir quiénes somos y qué ofrecemos como destino.

Quienes nos visitan por primera vez descubren lo que quizá muchos vecinos ya saben, pero no siempre valoramos lo suficiente: que Almassora es un municipio único. Nuestro río Millars, con su fuerza natural; el paraje de Santa Quitèria, que combina paisaje, cultura y vida; nuestra playa, donde la tranquilidad y la naturaleza conviven sin artificios; o la riqueza histórica que esconden nuestras calles y nuestro yacimiento arqueológico del Torrelló del Boverot, componen un mosaico que merece ser conocido, protegido y compartido.

La Tourist Info es, en esencia, una puerta abierta a ese descubrimiento. No es solo un punto de información, sino un espacio que invita a mirar más allá, a explorar lo que somos, a comprender la esencia de un municipio que combina tradición, historia y un enorme potencial de futuro. Aquí se orienta al visitante, pero también se despierta la curiosidad de quienes desean adentrarse en las rutas, la gastronomía, los paisajes, las fiestas y la riqueza material e inmaterial de Almassora.

Almassora se abre al turismo de forma consciente, respetuosa y sostenible. Y lo hace sin renunciar a su esencia: la de un municipio que apuesta por mostrar con autenticidad aquello que lo hace especial.

Almassora no solo se visita. Almassora se vive, se descubre y se recuerda. Y ahora también se reconoce a través de una nueva puerta abierta al futuro.

Alcaldesa de Almassora