Opinión | A FONDO
Un comerç viu per a una ciutat viva
El comerç local és, i sempre ha sigut, el cor que batega a la nostra ciutat. Una Vila-real sense comerços és una Vila-real que perd identitat, que deixa d’oferir vida al carrer i que renuncia a un dels principals motors econòmics i socials que ens defineixen. Hui, més que mai, necessitem mirar de cara aquesta realitat i actuar amb determinació sabent que les tendències de consum han variat molt els darrers anys. Per això, des de l’Ajuntament, hem impulsat una nova edició de la campanya Vilabons i hem reactivat el procés de redacció del nou Pla Director del Comerç Local, dos passos imprescindibles per a donar oxigen al sector i planificar el futur amb visió estratègica.
L’augment de la inversió en els bons de comerç fins als 200.000 euros (quatre vegades més que l’any passat) no és una decisió casual: és una aposta ferma i valenta per ajudar les xicotetes empreses que donen vida als nostres carrers. Sabem que cada euro invertit es multiplica per dos en impacte econòmic directe al comerç de proximitat. Però, més enllà de les dades, aquesta campanya envia un missatge clar: estem al costat de les nostres botigues i volem escoltar-les, entendre-les i donar-los la mà en un moment en què la competència dels grans centres comercials i la venda en línia pressiona més que mai. Tant de bo, per a la campanya Vilabons, els nostres comerços hagueren comptat amb ajuda d’altres administracions com la Diputació Provincial o la Generalitat, però han deixat a soles als ajuntaments i als negocis menuts.
Els comerços de Vila-real no demanen privilegis; demanen oportunitats. Demanen que recordem que darrere de cada botiga hi ha famílies, esforç, sacrifici i un servei que cap plataforma digital pot substituir. Demanen que, quan necessitem alguna cosa, pensem primer en els nostres carrers, en els nostres establiments, en els qui han apostat tota una vida per la ciutat. I tot amb un tracte familiar i de qualitat.
Però no podem basar el futur només en mesures puntuals. Per això hem reactivat el treball per a redactar un nou Pla Director del Comerç Local, una eina oberta, participativa i actualitzada als reptes del segle XXI. Han passat més de 20 anys des del darrer pla i, en aquest temps, ha canviat completament la manera de comprar, de relacionar-nos i de viure la ciutat. Ara tenim informació, experiència i una mirada que ens permet planificar amb professionalitat i amb ambició. I necessitem fer-ho junts: administració, comerciants, associacions, consumidors i tota la ciutadania.
Aquest pla no sols analitzarà el comerç, sinó que anirà de la mà de conceptes clau com la mobilitat, la sostenibilitat, l’urbanisme, la digitalització i la revitalització del centre urbà. Sabem que factors com l’aparcament poden condicionar la decisió de comprar en un lloc o en un altre; per això estem treballant per habilitar noves zones d’aparcament dissuasiu i per recuperar espais tan importants com el pàrquing subterrani de la BUC. També revisarem la taxa de fems i altres càrregues que afecten directament els xicotets negocis, perquè cada gest compta.
El comerç local no és només economia: és cohesió, és trobada, és comunitat. És el que fa que una ciutat siga ciutat, que no siga només un conjunt de carrers i edificis. Quan defensem el comerç, defensem un model de vida. Defensem un futur en què els nostres fills i filles puguen créixer en una ciutat viva, amb carrers plens, amb oportunitats i amb orgull de pertinença.
Per això, hui més que mai, demane la implicació de tota la ciutadania. Que compreu, que col·laboreu, que valoreu el que tenim. Vila-real té un teixit comercial potent, amb més de 900 negocis, que necessita el suport de tots i totes per continuar avançant. Des de l’Ajuntament continuarem fent la nostra part, amb responsabilitat i amb visió de futur. Però el veritable èxit d’aquest camí dependrà de la suma de totes les voluntats.
Vos demane que dilluns vinent, el dia 24, vos sumeu a la campanya Vilabons, estarà activa fins al 8 de desembre i permetrà a la ciutadania adquirir bons de 20, 50 o 100 euros abonant només la meitat del seu valor, amb un límit de 100 euros per persona. Els bons es podran comprar en línia a bons.vila-real.es i s’hauran d’utilitzar en una única compra en qualsevol comerç adherit, que haurà de pujar el tiquet a la plataforma per a rebre la transferència corresponent. Els establiments participants (amb un màxim de 15 treballadors i d’alta en les agrupacions 64 i 65 de l’IAE) rebran l’import subvencionat directament al seu compte bancari, generant així una injecció econòmica que es preveu superior als 400.000 euros en el comerç local.
Perquè el comerç local és Vila-real. I Vila-real, sense comerç, no seria la ciutat que estimem.
Alcalde de Vila-real
