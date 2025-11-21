Vox, el suflé que no se desinfla

Sin hacer prácticamente nada, Vox sigue creciendo. No solo en España, también en la Comunitat Valenciana, donde su peso político es hoy más determinante que nunca. Crece casi por inercia, sin ideas y con su discurso populista. Y, lo que es más inquietante, lo hace entre los más jóvenes. En 2023 muchos creyeron que el fenómeno empezaba a desinflarse. Vox perdió escaños y algunos lo situaron en la senda de otros partidos emergentes condenados a la irrelevancia.

Pero el suflé ha vuelto a subir. Y en la política valenciana ese ascenso tiene ahora un efecto inmediato: tras la dimisión de Mazón, la investidura de Pérez Llorca (y lo que pueda quedar de legislatura) depende de la ultraderecha. No dirige conselleries, pero decide quién será el nuevo president y bajo qué condiciones. El PP intenta proyectar moderación, Vox, en cambio, sabe que tiene la llave y marca el terreno ideológico con comodidad. Cada gesto, cada línea roja y cada exigencia puede fijar el rumbo del próximo Consell.

Para la izquierda valenciana, la situación es un aviso claro: ni la estrategia de amplificar los excesos de Vox ni el intento de presentar al PP como rehén han logrado frenar el avance del bloque. Según El Periódico, el promedio de todas las encuestas publicadas en 2025, tras la tragedia de la dana, muestra que el PP sigue en primera posición, aunque solo aventaja al PSPV por tres puntos. Compromís y Vox están empatados, lo que indica que la derecha mantendría la mayoría, aunque con menos fuerza del PP y más peso de Vox. Esta situación deja más margen a la ultraderecha para influir en la agenda política con posturas más radicales.

La realidad, pues, es más cruda para una izquierda que observa cómo el tablero se mueve sin ella, incapaz de recuperar espacio social.

Vox, mientras tanto, no necesita hacer mucho más. Le basta con ser imprescindible. Desde esa posición, puede condicionar políticas económicas, educativas o migratorias.

Por cierto, PP y PSOE, que gobiernan en la gran mayoría de instituciones, algo tendrán de responsabilidad en el ascenso de Vox.

Redactor jefe de Mediterráneo