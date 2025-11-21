Una web frente al Basurazo de Carrasco

El gobierno municipal del Partido Popular y Vox en Castelló ha decidido trasladar el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de la basura directamente al recibo de las familias, sin mecanismos de progresividad ni incentivos al reciclaje o criterios de generación de basura. El resultado: que una vivienda media pasará a pagar este año de 101 euros a 202. Y eso tiene un nombre: el Basurazo de Carrasco.

Que no te engañen, por mucha maquinaria propagandística que inicien. La alcaldesa se limita culpar al Gobierno de España, su gran comodín para tapar siempre las vergüenzas del Partido Popular. Pero la alcaldesa manipula la verdad, porque oculta que todo partió de una directiva en Bruselas impulsada por el Partido Popular Europeo, adaptada después a una Ley en España a la que el PP no votó en contra.

Ahora es responsabilidad única del ayuntamiento de turno decidir cómo se aplica esa tasa. El gobierno de Begoña Carrasco ha elegido la forma más simple e injusta de aplicarla: una subida lineal que castiga a todos, sin bonificar a quien más recicla. Y eso es ir en contra del espíritu de la ley.

Desde el PSPV-PSOE de Castelló hemos iniciado una campaña para que la ciudadanía tenga toda la información y conozca las herramientas para reclamar. Y dentro de esta iniciativa hemos activado la web www.elbasurazodecarrasco.com, donde explicamos el origen y desarrollo de la tasa, además de facilitar la descarga del modelo de la asociación de consumidores Facua para recurrir el pago de la tasa.

Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló