Festes d’hivern

Durante este fin de semana estamos compartiendo y celebrando los festejos que hace más de una década, cuando arrancaron, pusieron ya de manifiesto que Peñíscola se vuelca con las actividades en las que juntos hacemos pueblo.

Tras las emocionantes y multitudinarias fiestas patronales de septiembre, en las que muchos peñiscolanos y peñiscolanas siguen inmersos en sus trabajos orientados al sector turístico, llega un fin de semana de noviembre en el que nos trasladamos en el tiempo y revivimos emociones compartidas, comunes y momentos que nos recuerdan y se inspiran en los festejos en honor a nuestra Patrona. Los «no pasarán», los tarareos de nuestras danses y el traninaniná siempre están presentes cuando nos juntamos para celebrar la peñiscolanía que compartimos con todos aquellos que la quieren conocer y compartir.

Las fiestas arrancaron ayer por la noche con el encendido de la traca anunciadora de los festejos. La corte de honor de las fiestas patronales de este año no ha querido perderse el inicio de la fiesta y participaron, junto a las vecinas y vecinos de las actividades previstas hasta la madrugada.

Hoy las paellas protagonizan la jornada en la plaça de Bous y la plaza Santa María, donde se dan cita los más paelleros para continuar con la agenda festiva hasta la madrugada, pasando por el tardeo, el concierto de La otra oreja y, de nuevo, con actividades hasta la madrugada.

Jornada infantil

Mañana la jornada estará dedicada a los más pequeños, con la instalación de juegos infantiles junto a la carpa de los festejos, donde a mediodía continuarán las actividades gastronómicas con una fideuà popular. El fin de fiesta será de lo más dulce, con una chocolatada popular.

Todo, gracias a los preparativos y trabajo de la concejalía de Fiestas y las comisiones de fiestas y taurina, coordinadas por el concejal Ramón Simó, a quien quiero aprovechar para felicitar y reconocer su tarea, su entrega y su pasión por engrandecer la celebración. Junto a él la incombustible corte de honor, que se dedica, preocupa e implica en todas aquellas actividades que nos unen como pueblo.

Estoy orgullosísimo de poder contar con vosotros, con todas y cada uno, y con el apoyo y soporte de vuestras familias, imprescindibles y a veces invisibles porque no se ve todo el trabajo que hacen por contribuir a la fiesta, que es de todos. Un abrazo afectuoso y ¡Felices fiestas de invierno!

