FP Aeronáutica (II)

Hace dos semanas explicaba en estas páginas por qué la FP de Aeronáutica en el aeropuerto de Castellón representa una apuesta de futuro que la provincia no puede abandonar. Pero también hay que reconocer que es un proyecto difícil y llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Nada de lo que vale la pena lo es.

Cuando arranca el proyecto, la formación aeronáutica se impartía en Cheste. Trasladarla al aeropuerto respondía a una visión estratégica: acompañar la implantación de la industria del mantenimiento y desmantelamiento de aeronaves, generar actividad en un territorio castigado por la despoblación y abrir para Castellón una vía de diversificación económica en un sector tecnológico y de alto valor añadido. No era un traslado inmediato: estaba previsto un proceso escalonado, año a año, hasta completar todos los ciclos.

El primer reto fue material y urgente: acondicionar espacios y levantar un hangar en unos meses, entre marzo y septiembre. El segundo reto era silencioso, pero determinante: que hubiera alumnos. Un proyecto tan joven, con un único curso inicial y tan poco margen de difusión, corría el riesgo de ser juzgado precipitadamente si la primera matrícula era baja. Y todos sabíamos que una mala lectura podía lastrar la llegada del resto de ciclos.

El tercer desafío fue hallar profesorado especializado en tan poco tiempo y para un destino aún incipiente. Sin docentes, ningún proyecto educativo es viable. El cuarto obstáculo fue el equipamiento: las prácticas requieren piezas reales de aviones y helicópteros que no podían trasladarse desde Cheste hasta completar la implantación. A ello se sumaban dos cuestiones muy terrenales: alojamiento para los alumnos que llegaban de fuera y transporte colectivo hacia un aeropuerto que aún no tenía conexión pública.

Todo ello exigió coordinación, convicción y mucho trabajo. No, no fue fácil. Pero el resultado demuestra que valió la pena. Y que, pese a las dificultades que puedan surgir ahora, lo inteligente es mirar hacia adelante y consolidar un proyecto que ya está transformando oportunidades, territorio y futuro.

Economista