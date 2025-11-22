Opinión | LA RÚBRICA
Una mera espectadora
No sabem si el que mou la responsable d’Igualtat de la Generalitat és cinisme o hipocresia. Mentre es proclama feminista, és còmplice, aliada i defensora de la màxima representació política del masclisme negacionista. Quan PP i Vox pacten els majors retrocessos democràtics per a sostenir el més miserable dels presidents (bé al Palau, bé a l’escó de diputat) ella calla i mira cap a un altre costat. Com una mera espectadora.
No s’entén que, davant de la desaparició imminent de la Comissió d’Igualtat de Gènere de Les Corts Valencianes, l’eliminació del llenguatge inclusiu o l’esborrat de les dones dels òrgans de decisió de la cambra, ella continue guardant silenci. Com s’explica que accepte la terminologia ultra, com ara «violència intrafamiliar», o que permeta l’esborrat del tractament del masclisme assassí en la televisió pública, i no diga ni pruna? Aquest és el feminisme de la dreta: el que en dos anys es carrega dècades d’avanços democràtics a costa dels drets de les dones.
Ara, el pacte masclista PP-Vox proposa negar ajudes a persones vulnerables si qui les sol·licita és una dona que porta vel, afegint el racisme a l’equació. I, mentrestant, Camarero continua com una simple espectadora. Com en la dana, quan, tot i disposar d’informació sobre l’emergència, va preferir anar-se’n a repartir premis mentre ancians i 37 persones ateses pel servei de teleassistència morien ofegades per la seua irresponsabilitat i negligència. No mereixem tanta indignitat. Camarero, dimissió ja.
Diputada de Compromís a Les Corts per Castelló
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Accidente en la CV-14 en Castellón: vuelca un camión en mitad de la vía
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- El partido de 'Miami' entre el Villarreal-Barcelona ya tiene horario
- Mujeres emprendedoras que abren camino en Castellón: 'Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente