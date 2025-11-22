Ante la violencia de género, ni un paso atrás, sino dos adelante. Quienes me conocen saben perfectamente que mi compromiso con las víctimas de esta lacra social viene de lejos. A lo largo de mis 18 años como letrada de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de Castelló me dediqué en cuerpo y alma a ayudar a mujeres que llegaban asustadas, con miedo y sin rumbo. Estoy hablando de principios de los 2000, cuando este problema social estaba escondido y era muy complicado que estos casos acabaran en denuncias formales. Aún persistían grandes estigmas sobre las mujeres que se iban de casa porque sus hogares se habían convertido en un verdadero infierno. Ese paso adelante se interpretaba como un abandono del hogar, una locura, una vergüenza.

Hubo un gran punto de inflexión cuando la granadina Ana Orantes, a finales de los 90, acudió a un conocido programa de televisión a contar su testimonio de malos tratos por parte de su marido desde que tenía solo 19 años. Era la primera vez que alguien se atrevía a visibilizar esta situación en España. Sin embargo, esta valentía le costó la muerte. La falta de medios del momento le costó la vida, pero marcó el inicio de un cambio en la visión de una situación que afecta a todo tipo de mujeres, de todas las clases sociales y edades cada vez más tempranas. Consciente de esta realidad, he trasladado de mi vida profesional, como letrada, a mi vida política, como alcaldesa de Castellón, esta necesidad de garantizar la protección y la reinserción de las víctimas. Desde el primer minuto quise mantener esta lucha que llevo dentro en mi trabajo diario y, por ello, asumí también la dirección de la Concejalía de Igualdad para, junto con la concejal Clara Adsuara, presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, dar cada día un paso adelante para poner freno a este gravísimo problema de Estado.

Hechos son razones y no buenas intenciones. Lejos de las pancartas y las camisetas en las que algunos centran su supuesta lucha, con mucho trabajo a pie de calle, a lo largo de los últimos dos años y medio hemos conseguido que, en Castellón, los 365 días del año sean días para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y lo hemos hecho con hitos tan importantes como la puesta en marcha del pionero Protocolo Cero, que tiene como objetivo principal mejorar la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, simplificando y agilizando los trámites y la coordinación entre nuestra Policía Local y la Policía Nacional. Ahora, en nuestra ciudad, ya no es necesario que las mujeres denuncien o que cuenten con una resolución judicial para que, tras realizarles una valoración inicial de riesgo, se les asigne protección. Con ello, ganamos agilidad y eficacia, mejorando la operatividad de la labor policial y mejorando la protección.

Además, en la Policía Local de Castellón contamos con la labor de una unidad específica dedicada a la lucha contra la violencia de género y la atención y protección de las víctimas, como es la Unidad Viogén, compuesta por 12 efectivos. Su labor es importantísima pues, en estos momentos, protegen a 248 mujeres en nuestra ciudad y, a lo largo de este año han realizado 12.049 vigilancias. Y también debo destacar el trabajo de los 72 agentes del Grupo de Intervención y Respuesta (GIR), que cuentan con formación específica.

Desde el negociado del Servicio de Igualdad de Oportunidades también se presta especial atención a las acciones que promueven la información y el asesoramiento a la ciudadanía en esta materia. Como ejemplo, la edición de una guía con toda la lista de recursos que existen en la capital de la Plana para mujeres víctimas de violencia de género. Una publicación que recoge tanto recursos municipales como de otras entidades y asociaciones implicadas en esta causa social y a las cuales agradezco también su esfuerzo.

Puntos Violeta

Y no me quiero olvidar de los Puntos Violeta que se instalan con motivo de la celebración de las fiestas de la Magdalena, Carnestoltes y Sant Pere del Grau y en los festivales y conciertos multitudinarios, donde se ofrece información, pero también se convierten en puntos seguros para las víctimas.

Como ven, desde el Ayuntamiento de Castellón ponemos todos los recursos municipales a disposición de las víctimas y fomentamos la formación y la atención psicológica a las víctimas desde el Servicio de Igualdad. El próximo martes, 25N, como todos los días, seguiremos trabajando en la difusión y la formación contra la violencia de género. Y lo haremos con un sinfín de actividades programadas en el Paseo Ribalta que se complementarán, a lo largo de la semana, con el ciclo Mujer y Cine y teatro infantil, ambas actividades en el Teatro Raval. Les animo a participar y a sumarse a esta causa. Porque frenar la violencia de género es cosa de todos. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón