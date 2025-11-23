Opinión | LA TRIBUNA DE LA RECTORA
Materialitzar els valors universitaris
Dues realitats ens defineixen i orienten com a universitat. La primera, que com a institució d’educació superior, la nostra missió és formar, investigar i transferir coneixement per a contribuir al progrés col·lectiu. La segona, que som un espill de la societat: els seus reptes i tendències, però també les seues contradiccions, s’insereixen en l’ecosistema acadèmic.
Entre totes dues realitats, emergeixen els valors universitaris que guien la nostra activitat institucional i que volem projectar cap a la societat. Valors com ara la igualtat, la cura del territori, l’ètica i la cultura de pau, per citar-ne uns exemples. Materialitzar-los és reforçar la seua vigència en el nostre entorn. No basta declarar-los, sinó promoure’ls i exercir-los mitjançant accions, programes i respostes que donen sentit a la nostra vocació de servei públic. Només així podem respondre als desafiaments contemporanis, especialment davant els discursos d’odi que qüestionen el nostre model de convivència, i avançar cap a comunitats més justes, íntegres i resilients.
En portes del 25N, les accions que impulsem a l’UJI són un bon exemple d’eixa expressió tangible dels valors que defineixen la Universitat com a institució pública d’educació superior i investigació.
Eixe aterratge pràctic per a consolidar una cultura universitària de respecte i inclusió, on la diversitat es reconeix com a fortalesa col·lectiva, recala en el Pla de Responsabilitat Social Universitària RSU-ODS. Un pla que defineix com integrem eixos valors en totes les nostres pràctiques i com els traduïm en actuacions verificables. És el paraigua que orienta la nostra convivència dins i fora del campus.
Sensibilització
La igualtat, en sentit ampli, és un eix transversal en aquest Pla. La base per a una igualtat real és afermar una cultura igualitària. Per a estendre-la són clau les persones de confiança, presents en cada col·lectiu de la comunitat acadèmica i amb formació específica. A més de donar suport a les persones que pateixen violència, assetjament o discriminació, aquesta figura és proactiva perquè manté viva la sensibilització. Com més persones amb formació en igualtat hi haja en el si de la comunitat universitària, més corresponsables serem a l’hora de construir un entorn segur i igualitari.
El compromís amb la igualtat enllaça amb la inclusió, un altre pilar identitari en l’UJI i també present en els nostres Estatuts. El Pla d’inclusió i no-discriminació, juntament amb altres protocols com el de protecció de la infància i l’adolescència, mostra una idea essencial: la universitat ha de ser un espai d’oportunitats sense barreres econòmiques, culturals o funcionals. Això es tradueix en millores en l’adaptació curricular per a les persones amb discapacitat, i en suports a l’estudiantat amb necessitats específiques i al professorat. També en iniciatives que obrin la universitat a col·lectius històricament exclosos. El programa Kumpania n’és un exemple. La seua xarxa d’acompanyament a la comunitat gitana afavoreix la seua continuïtat educativa i l’accés al campus.
Un altre àmbit que visibilitza eixos valors és el Model d’aprenentatge-servei UJI-ApS, que dota la formació acadèmica d’intencionalitat cívica i transformadora. Cada projecte d’UJI-ApS respon a una necessitat detectada en la comunitat i es relaciona amb els valors que defensem. Mitjançant auditories energètiques participatives, projectes d’economia circular, intervencions comunitàries contra la pobresa o d’educació ambiental, la Universitat s’alinea amb els reptes del seu entorn.
Persones refugiades
Finalment, el compromís amb la pau i la projecció global d’aquest valor aterra en el programa RefUJI Pau. L’acolliment de persones refugiades (estudiantat, PDI i PTGAS) es plasma en formació específica, acompanyament lingüístic, accés a estudis i actualització de competències per a impulsar trajectòries professionals i acadèmiques. Una iniciativa que se suma a una llarga trajectòria de compromís amb la resolució pacífica de conflictes a través de la Càtedra Unesco de Filosofia per la Pau i els Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.
Aquest recorregut confirma que els valors universitaris són una responsabilitat, i cobren sentit quan s’integren en la gestió, la docència, la investigació i la vida quotidiana del campus. Com a universitat pública, hem de rendir comptes no sols del coneixement que generem i transmetem, sinó també del que aportem a la societat en valors.
Rectora de la Universitat Jaume I i presidenta de Crue
