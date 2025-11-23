Opinión | A QUEMARROPA
Rosalía
Estos días se ha escrito mucho sobre el nuevo disco de Rosalía. No voy a ahondar en manidos análisis de laboratorio. Quiero decirles, queridos lectores, que a mí me ha gustado mucho. No soy seguidor de Rosalía. No me gustaron sus anteriores trabajos. Me va más otro estilo de música y, por lo tanto, no esperaba gran cosa a este respecto. No obstante, este nuevo disco me parece una genialidad. Desconozco si ella es la autora de los temas o solo la intérprete. No la sigo lo suficiente. Pero sí puedo afirmar con rotundidad que este trabajo pasará a la historia de la música española.
Espiritualidad
El pasado miércoles pudimos leer en este mismo diario un sesudo artículo sobre el regreso de la juventud patria a la espiritualidad, especialmente en el entorno de la fe católica, y cómo Rosalía está ayudando con este giro de guion en su carrera. Le he dado muchas vueltas al tema, pues me interesa mucho, y no sé si estoy de acuerdo con ese extremo. Tampoco sé si me opongo a él. Tengo dudas, pues, a fin de cuentas, de eso se trata.
Al parecer, los jóvenes, ese colectivo al que hemos educado mayoritariamente fuera de las convicciones religiosas, anhela acercarse a la fe. La espiritualidad es algo innato en el ser humano. Y según diversos sociólogos, ese alejamiento extremo del hecho religioso no les hace bien. Puedo coincidir en esto. Pero que Rosalía, con un tema a caballo entre lo clásico y el pop comercial, esté haciendo que la juventud se acerque a la Iglesia es algo que me choca bastante. No digo que no, pero tampoco que sí. Dudo, pues soy humano.
Escritor
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- Fuga hasta Morella: Dos de los heridos en el accidente de Benassal se marchan del General sin el alta porque estaban 'aburridos
- Jardines abandonados, fuentes que no van y zonas deterioradas: los vecinos de Marina d'Or dicen basta en Orpesa
- Encapuchados asaltan tres masets de Vila-real en minutos y huyen a la carrera de la policía
- Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas
- Encuentran una muralla sin precedentes en Castellón: es la fortificación más sofisticada de la Edad de Hierro
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- 15 familias interesadas y más de 100 llamadas: Locura por vivir en el pueblo de Castellón que ofrece tres viviendas sociales