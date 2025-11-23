Estos días se ha escrito mucho sobre el nuevo disco de Rosalía. No voy a ahondar en manidos análisis de laboratorio. Quiero decirles, queridos lectores, que a mí me ha gustado mucho. No soy seguidor de Rosalía. No me gustaron sus anteriores trabajos. Me va más otro estilo de música y, por lo tanto, no esperaba gran cosa a este respecto. No obstante, este nuevo disco me parece una genialidad. Desconozco si ella es la autora de los temas o solo la intérprete. No la sigo lo suficiente. Pero sí puedo afirmar con rotundidad que este trabajo pasará a la historia de la música española.

Espiritualidad

El pasado miércoles pudimos leer en este mismo diario un sesudo artículo sobre el regreso de la juventud patria a la espiritualidad, especialmente en el entorno de la fe católica, y cómo Rosalía está ayudando con este giro de guion en su carrera. Le he dado muchas vueltas al tema, pues me interesa mucho, y no sé si estoy de acuerdo con ese extremo. Tampoco sé si me opongo a él. Tengo dudas, pues, a fin de cuentas, de eso se trata.

Al parecer, los jóvenes, ese colectivo al que hemos educado mayoritariamente fuera de las convicciones religiosas, anhela acercarse a la fe. La espiritualidad es algo innato en el ser humano. Y según diversos sociólogos, ese alejamiento extremo del hecho religioso no les hace bien. Puedo coincidir en esto. Pero que Rosalía, con un tema a caballo entre lo clásico y el pop comercial, esté haciendo que la juventud se acerque a la Iglesia es algo que me choca bastante. No digo que no, pero tampoco que sí. Dudo, pues soy humano.

