Presupuesto para el futuro

Onda ya tiene aprobados sus presupuestos para el año 2026. Sin duda, el presupuesto con mayor acento europeo de nuestra historia, porque Europa ha apostado firmemente por Onda. Todo el equipo técnico y político del Ayuntamiento ha hecho sus deberes, y la Unión Europea nos ha recompensado con una inversión de 14 millones de euros para desarrollar nuevos proyectos que transformen nuestra ciudad y la hagan cada día más acogedora y sostenible. En Onda creemos en el concepto europeo de identidad compartida y en la suma de recursos para avanzar juntos. Ambicionamos en grande, competimos con grandes ciudades europeas y nuestros proyectos deben estar a la altura de ese gran reto de futuro.

Grandes obras

El presupuesto para 2026 responde a ese objetivo: seguir creciendo y mejorando. Estamos preparados para acometer las grandes obras y reformas que definirán nuestro futuro. Tras escuchar todas las aportaciones de vecinos, barrios y entidades que han querido sumar, hemos elaborado unas cuentas de consenso: una hoja de ruta que plasma nuestra capacidad económica y humana para salir a buscar, con ilusión, el futuro de Onda.

Proyectos

Creemos firmemente en el valor de la palabra dada y en el compromiso. Por eso, mientras muchos proyectos de futuro ya están en marcha, otros muy pronto verán la luz, como el Ágora Onda, que supondrá la remodelación integral del antiguo parque de bomberos para su uso cultural y ciudadano; el Jardín de las Mil y Una Noches, que representa la primera fase del gran Pulmón Verde de Onda; la Alquería Cultural, diseñada especialmente para los más pequeños; o el MICO (Museo Internacional de Ciencias de Onda), con la reapertura del museo de El Carmen. Asimismo, se está impulsando el Rooftop de Campaneta; el techado de la pista exterior del pabellón polideportivo; la nueva escuela infantil Sambori; el derribo de la antigua fábrica en la curva de Ingeniero Echegaray; así como la climatización de todos los centros educativos y la renaturalización de sus patios. Además, se pondrán en marcha el Parque de los Planetas, la instalación de sombras en todos los parques infantiles de Onda y la creación de nuevas zonas verdes urbanas a través del plan Onda Bonica + Natural, entre muchos otros proyectos que reflejan nuestra hoja de ruta.

Onda no se pone límites. Nuestros antepasados nos contagiaron ese carácter inconformista, y nuestro gobierno siempre apunta a lo más alto. ¡Vamos con toda la ilusión!

Alcaldesa de Onda