Tres años perdidos

Trabajar por tu pueblo es un privilegio. Exige esfuerzo e implicación. Y reconozco que no siempre es fácil alcanzar los objetivos. Sin embargo, hay que luchar por ellos. Así lo entendemos los miembros del Partido Popular. Vecinos de Cabanes que creemos que se puede gestionar de otra forma. Defendiendo a nuestros vecinos y trabajando por garantizar sus derechos. Por eso no entendemos que quienes gobiernan hayan perdido tres años sin adecuar la escuela infantil. L’Arquet debía adaptarse a la normativa en 2022. Y así lo comunicó la Generalitat de PSPV y Compromís. Primero a Virginia Martí, luego a David Casanova.

Despropósito

Los tres años que se les dieron se agotaron sin que nada hicieran. ¿La solución? PSPV y Compromís dieron de baja la escuela infantil y decidieron poner en marcha una unidad de conciliación familiar. Una solución que en menos de dos meses han visto que era ilegal y que les ha obligado a recular poniendo fin al acuerdo que en solitario adoptaron el 25 de septiembre. Este despropósito es el que gobierna Cabanes. No solo no cumplen sus obligaciones, sino que tratan de esquivar una normativa que garantiza la seguridad de decenas de menores. Y precisamente nos preguntamos si en algún momento les ha importado la protección de los menores. Porque esas obras que desde 2022 sabían que tenían que ejecutar nunca se hicieron. Nosotros tenemos claro que lo primero son los alumnos. Lo primero son las familias. Cumpliendo la legislación y garantizando conciliación a coste cero para sus bolsillos.

Aunque PSOE y Compromís nos han hecho perder tres años y 80.000 euros de ayudas para sufragar la escuela infantil, no perderemos nunca las ganas de trabajar por nuestro pueblo.

Portavoz del PP en Cabanes